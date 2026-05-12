DİKKAT! 81 ilde kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji güncel hava durumu haritasını paylaştı! O tarihlerde şemsiyesiz çıkmayın

Haftanın ilk yarısında atmosferdeki kararsız yapı, özellikle Ankara, Eskişehir, Erzurum ve Kars hattında riskli bir tablo oluşturuyor. Meteoroloji uzmanları, öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan "ikindi yağmurları" konusunda uyarıyor. Haritalarda yeşil ile işaretlenen "Yerel Kuvvetli Yağış" alanları, metrekareye düşecek yağış miktarının kısa sürede afet boyutuna ulaşabileceğini gösteriyor.
Özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki vatandaşların sabah saatlerinden itibaren, İç Anadolu bölgelerinde ise öğleden sonra ani şimşek aktivitesi ve yerel dolu yağışına karşı hazırlıklı olması gerekiyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 12 MAYIS İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
12 Mayıs Salı günü Türkiye genelinde tam bir "geçiş havası" hakim. Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşayanlar 28-30 derecelere varan sıcaklıklarla yazı selamlarken, Marmara ve Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak yağışlar gün boyu etkisini hissettiriyor. İstanbul'da termometreler 25 dereceyi gösterse de nemli ve yer yer yağışlı bir gökyüzü beklenirken, başkent Ankara'da sıcaklık 24 derece civarında seyrediyor. İç kesimlerde bulutlanmanın artmasıyla birlikte, özellikle öğleden sonra dışarı çıkacak olanların şemsiyelerini yanından ayırmaması büyük önem taşıyor.
PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE "ŞEMSİYE" ALTINDA: SICAKLIKLAR SERT DÜŞECEK
Google Trends verilerinde en çok aratılan "Hava ne zaman soğuyacak?" sorusunun yanıtı Perşembe gününde gizli. Hafta ortasından itibaren batıdan sarkan alçak basınç sistemi, yağışı tüm yurda yayacak. İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde sıcaklıkların 4-6 derece birden düşmesi bekleniyor. İstanbul'un 20 dereceye kadar gerileyeceği bu sistem, rüzgarla birleştiğinde hissedilen sıcaklığı daha da aşağı çekecek. Perşembe günü, yurdun güney sahilleri hariç neredeyse her noktada gök gürültüsü duyulacak.
METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: SEL RİSKİ HANGİ İLLERDE?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan anlık haritalarda, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için "yerel kuvvetli yağış" alarmı verildi. Özellikle sabah saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan hattında, öğle saatlerinden itibaren ise Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani şimşek aktivitesi ve kısa süreli dolu yağışına karşı teyakkuzda olması, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı önlem alması gerekiyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?
Kullanıcıların en çok merak ettiği "Hafta sonu hava nasıl olacak?" sorusu için nihayet sevindirici haberler var. Cuma gününden itibaren yağışlı kütle Doğu Anadolu'ya doğru çekilerek yurdu terk etmeye başlıyor. Cumartesi günü itibarıyla Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bahar güneşi yeniden hakimiyetini ilan edecek. İstanbul ve İzmir'de termometreler tekrar 25-27 derece bandına tırmanırken, doğu illerinde serin ve yerel yağışlı hava bir süre daha misafir kalmaya devam edecek.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HARİTAYI PAYLAŞTI
12 MAYIS SALI: KUZEYDE ŞEMSİYE, GÜNEYDE GÖZLÜK
Haftaya kuzey ve güney arasında keskin bir farkla başlıyoruz. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri tamamen gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında. Özellikle İstanbul çevresinde 25°C'lik nemli bir hava varken, Ege ve Akdeniz kıyıları baharın tadını çıkarıyor; Aydın ve çevresi 30°C ile adeta yazı selamlıyor. İç Anadolu'da ise parçalı bulutlu bir geçiş havası hakim, ancak yerel yağış ihtimallerine karşı tedbirli olmakta fayda var.
13 MAYIS ÇARŞAMBA: YAĞIŞ İÇ KESİMLERE SOKULUYOR
Çarşamba günü yağışlı hava etkisini biraz daha genişletiyor. Karadeniz hattı boyunca devam eden gök gürültülü sağanaklar, İç Anadolu'nun kuzeyine ve Doğu Anadolu'nun içlerine doğru yayılıyor. İstanbul'da sıcaklık 2-3 derece düşerek 23°C civarına geriliyor. Ege ve Akdeniz hala güneşli ve sıcak olsa da, iç kesimlerde nemle birleşen bulutlanma "ikindi yağmurları" habercisi gibi görünüyor. Batıdan gelen serinleme sinyalleri kendini hissettirmeye başlıyor.
14 MAYIS PERŞEMBE: TÜRKİYE GENELİNDE "GÖK GÜRÜLTÜSÜ" KONSERİ
İşte haftanın en hareketli günü. Perşembe günü neredeyse tüm Türkiye (Güneydoğu'nun bir kısmı ve en güney sahil şeridi hariç) sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Ege kıyıları dahil olmak üzere iç kesimlerde sıcaklıklar hissedilir derecede düşüyor; Ankara 21°C, İstanbul ise 20°C bandına iniyor. Bu durum sadece bir yağmur değil, yer yer kuvvetli rüzgar ve şimşek aktivitesi içeren bir sistemin geçtiğini gösteriyor. Dışarıda planı olanlar için en riskli gün bu diyebiliriz.
15 MAYIS CUMA: BATI NEFES ALIYOR, İÇ VE DOĞU ISLANMAYA DEVAM
Cuma günü yağışlı sistem doğuya doğru kaymaya başlıyor. Marmara ve Kıyı Ege'de bulutlar dağılıyor, güneş yüzünü tekrar göstermeye başlıyor ancak hava hala serin (İstanbul 21°C). Buna karşın İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri hala gök gürültülü sağanakların etkisinde. Özellikle Doğu Anadolu'da Erzurum çevresi 15°C'ye kadar düşen sıcaklıklarla oldukça serin bir gün geçirecek. Hafta sonuna yaklaşırken batıdaki temiz hava yavaş yavaş toparlanma sinyali veriyor.
16 MAYIS CUMARTESİ: HAFTA SONU TOPARLANMASI
Cumartesi günü itibarıyla yurdun batı yarısı bahar güneşine kavuşuyor. İstanbul 24°C, İzmir 27°C ve Antalya 25°C ile oldukça ideal bir hafta sonu havasına giriyor. Ancak İç Anadolu'nun bir kısmı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlar henüz bölgeyi terk etmiş değil. Güneydoğu'da sıcaklıklar tekrar 24-25°C seviyelerine tırmanırken, İç Anadolu'da yerel geçişler görülebilir. Genel olarak "batı güneşli, doğu yağmurlu" bir hafta sonu başlangıcı bizi bekliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İŞTE İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 23 derece
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 24 derece
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 25 derece
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 28 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 23 derece
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 30 derece
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 28 derece
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 25 derece
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 27 derece
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
ANTALYA 23 derece
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 26 derece
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 28 derece
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 22 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 25 derece
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 26 derece
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 21 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 22 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 27 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 22 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 23 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 26 derece
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 23 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21 derece
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19 derece
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 17 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 18 derece
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 26 derece
Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 17 derece
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 27 derece
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 25 derece
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 25 derece
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 29 derece
Parçalı ve çok bulutlu