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Giriş Tarihi: 6.3.2022 23:32 Son Güncelleme: 7.3.2022 00:33

Dikkat av sezonu kapandı!

ABBAS ÇAKAR
Dikkat av sezonu kapandı!

Yaban hayvanlarının üreme dönemine girilmesi ile birlikte 6 Mart 2022 tarihi itibarı ile av sezonu kapandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada av sezonunun 6 Mart 2022 ile kapandığı duyuruldu. Yapılan duyuruda 6 Mart itibarı ile av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı, bu dönemin biteceği ve Ağustos ayı ile birlikte av sezonunun yeniden açılacağı belirtildi. Ayrıca av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte herkesin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

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Dikkat av sezonu kapandı!
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