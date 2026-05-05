DİKKAT! Meteoroloji’den sıcak hava dalgası uyarısı! Termometreler 30 dereceyi görecek: İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu nasıl?

Meteoroloji haritalarından alınan son verilere göre, Türkiye eşine az rastlanır bir sıcaklık dalgalanmasına sahne olacak. Yurdun doğusunda lapa lapa yağan mayıs karı yerini kısa süre içinde yaz mevsimine bırakırken, hafta sonu planı yapanları batı bölgelerde büyük bir sürpriz bekliyor.
SICAKLAR ÖNCESİ O İLLERE MAYIS AYINDA KAR SÜRPRİZİ
Sıcaklıklardaki büyük tırmanışa geçmeden önce yurdun büyük bir bölümü şu an soğuk havanın ve yağışların etkisinde bulunuyor. Özellikle yüksek kesimlerde sıcaklıkların sıfıra yaklaşmasıyla Sivas, Erzurum ve Kars dolaylarında mayıs ayında kar yağışı sürprizi yaşanıyor. Doğu Akdeniz'de, bilhassa Adana ve çevresinde ise kuvvetli sağanakların getirebileceği sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Ancak bu soğuk ve kapalı havalar, yerini çok yakında kavurucu bir sıcağa bırakmaya hazırlanıyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?
Bugün (5 Mayıs Salı) yurt genelinde geniş çaplı yağışlı bir sistem etkili oluyor; özellikle Adana ve çevresinde şiddetli sağanaklara bağlı su baskını riski bulunurken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde (Sivas, Erzurum, Kars) sıcaklıkların düşmesiyle birlikte mayıs ayında kar ve karla karışık yağmur sürprizi yaşanıyor. Batı bölgelerde ve İstanbul'da ise sabah saatlerindeki yağışlar akşama doğru etkisini kaybederek yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne ve gece saatlerinde yoğun pusa bırakacak.
İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar etkili olan yağışlar akşam saatlerinde tamamen kesilecek ancak gece düşen sıcaklıklarla birlikte yoğun bir pus tabakası şehri saracak. Çarşamba gününden itibaren hızla ısınmaya başlayacak olan megakent, cuma günü yaz aylarını aratmayacak kadar sıcak ve güneşli bir gün geçirdikten sonra, cumartesi günü batıdan gelecek olan gök gürültülü sağanak fırtınaların tam hedefinde yer alacak.
YURT GENELİNDE HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
Kışlık kıyafetlerinizi artık tamamen rafa kaldırmanın vakti geldi. Yağışlı ve soğuk sistemin yurdu terk etmesiyle birlikte, batı bölgelerden başlayarak tüm Türkiye'yi kaplayacak devasa bir ısınma dalgası geliyor. Gökyüzündeki bulutların dağılmasıyla birlikte güneş yüzünü tam anlamıyla gösterecek. Özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinde termometrelerin hızla tırmanarak 30 derece bandına oturması beklenirken, Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde de sıcaklıklar bunaltıcı seviyelere yaklaşacak. Açık havanın, güneşin ve D vitamininin tadını çıkarmak için harika bir yaz provası bizleri bekliyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK, PİKNİK PLANI YAPILIR MI?
Bütün bu sıcak havaların ardından hafta sonu için mangal ve piknik planları yapıyorsanız, programınızı tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Tam yaz geldi derken, sıcaklıkların zirve yaptığı o günlerin hemen ardından batı bölgelerden agresif bir hava kütlesi yurda giriş yapacak. Aşırı ısınan havanın bu yeni sistemle çarpışması sonucu İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Ankara'nın da içinde bulunduğu geniş bir batı şeridinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar ve şimşek fırtınaları patlak verecek.
O TARİHLERDE BATIDA FIRTINA DOĞUDA KAVURUCU SICAK
Batı illerimiz aniden bastıran sağanak yağış ve sıcaklık düşüşüyle evlere kapanırken, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ısınmış havanın ve güneşin keyfini hafta sonu da sürmeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde yaşanacak bu ani sıcaklık artışları ve ardından gelecek hızlı soğuma geçişleri bağışıklık sistemini zorlayabilir. Bahar çarpmasına karşı tedbirli olmayı ve özellikle batı bölgelerde hafta sonu dış mekan planlarınıza mutlaka kapalı alan alternatifleri eklemeyi unutmayın.
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI!
5 MAYIS 2026, SALI
Yurt genelinde oldukça yağışlı ve kapalı bir sistemin etkili olduğu görülüyor. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin neredeyse tamamında sağanak yağışlar hakim. Ege ve Akdeniz kıyıları ile Trakya'da parçalı bulutlu ve yer yer güneşli bir hava olsa da, ülke genelinde sıcaklıklar serin ve mevsim normalleri civarında seyrediyor.
6 MAYIS 2026, ÇARŞAMBA
Yağışlı hava kütlesi batıdan doğuya doğru hareket etmeye başlıyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında hava açıyor, güneş yüzünü daha fazla gösteriyor ve sıcaklıklar kademeli olarak yükselişe geçiyor. Ancak Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor.
7 MAYIS 2026, PERŞEMBE
Hava yurt genelinde büyük ölçüde düzeliyor. Yağışlar sadece Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in bazı kesimleriyle sınırlı kalıyor. Yurdun geri kalanında parçalı ve az bulutlu, oldukça güneşli bir gökyüzü hakim. Özellikle batı ve güney bölgelerinde sıcaklıklar belirgin şekilde artarak bahar değerlerini iyice hissettiriyor; batı kıyılarında sıcaklıklar 25-28 derece bandına ulaşıyor.
8 MAYIS 2026, CUMA
Türkiye genelinde oldukça sıcak, güneşli ve açık bir gün yaşanıyor. Yağış yurdu neredeyse tamamen terk etmiş durumda. Sıcaklıklar tüm bölgelerde hissedilir derecede artarken, Ege ve Akdeniz kıyılarında termometreler 30 dereceye yaklaşıyor ve yer yer aşıyor. İç kesimlerde de bulutsuz ve ısınmış bir hava tablosu göze çarpıyor.
9 MAYIS 2026, CUMARTESİ
Hafta sonunun ilk gününde batıdan yepyeni ve hareketli bir sistem yurda giriş yapıyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar (haritadaki kırmızı şimşek simgeleri) etkili olmaya başlıyor. Batıda hava bozup yağış alırken, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bir önceki günün sıcak ve güneşli havası devam ediyor.
İL İL HAVA DURUMU NASIL?
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Anadolu(Van Hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Rüzgârın kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE: 21 derece / Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 17 derece / Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 21 derece / Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA: 14 derece / Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR: 9 derece / Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu
DENİZLİ: 16 derece / Parçalı bulutlu
İZMİR: 21 derece / Parçalı bulutlu
MUĞLA: 17 derece / Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA: 17 derece / Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA: 23 derece / Parçalı bulutlu
BURDUR: 13 derece / Parçalı ve çok bulutlu
HATAY: 17 derece / Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Konya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA: 13 derece / Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 11 derece / Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA: 13 derece / Çok bulutlu
NEVŞEHİR: 7 derece / Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU: 9 derece / Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE: 14 derece / Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU: 13 derece / Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK: 13 derece / Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA: 15 derece / Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ARTVİN: 14 derece / Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN: 15 derece / Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON: 14 derece / Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) aralıklı sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM: 11 derece / Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS: 13 derece / Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA: 15 derece / Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 13 derece / Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR: 20 derece / Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN: 17 derece / Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 18 derece / Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 18 derece / Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı