DİKKAT! Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ uyarısı: Dev yağış kütlesi geliyor! Hafta sonu şemsiyesiz dışarı çıkmayın

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI

14 MAYIS 2026 PERŞEMBE

Haftanın bu gününde Türkiye'nin neredeyse tamamı gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında. Haritaya bakıldığında, batıdan doğuya, kuzeyden güneye tüm bölgelerde şimşek ikonları göze çarpıyor. Sıcaklıklar batı ve güney kıyılarında genellikle 20-24°C bandında seyrederken, iç ve doğu kesimlerde 18-21°C civarında hissediliyor. Sadece en doğu sınır bölgelerinde (Iğdır, Hakkari civarı) yağışsız ve çok bulutlu bir hava gözlemleniyor.

15 MAYIS 2026 CUMA

Yağışlı sistem ülke genelindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor ancak batı bölgelerde ufak açılmalar başlıyor. Özellikle Trakya, Çanakkale, İzmir ve Muğla kıyılarında yağış yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. İç Ege, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar hakimiyetini koruyor. Sıcaklıklarda batı kıyılarında ufak tefek artışlar görülmeye başlanıyor.

16 MAYIS 2026 CUMARTESİ

Hafta sonunda Türkiye'nin batı yarısında hava belirgin bir şekilde açıyor. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde güneş yüzünü gösteriyor ve hava genellikle parçalı bulutlu geçiyor. Bu açılmayla birlikte batıda sıcaklıklar yükselişe geçiyor; örneğin İzmir 28°C'yi, İstanbul 25°C'yi görüyor. Buna karşılık, ülkenin doğu yarısı (Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı ve Doğu Akdeniz) hala gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalmaya devam ediyor.

17 MAYIS 2026 PAZAR

Pazar günü hava dinamikleri yeniden değişiyor ve ülkenin batı ve iç kesimlerine yeni bir yağışlı sistem giriş yapıyor. Marmara Bölgesi, Ege'nin tamamı, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in büyük bölümü tekrar gök gürültülü sağanak yağışlara teslim oluyor. Bir önceki gün yağışlı olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise bulutlardan sıyrılarak parçalı bulutlu ve daha güneşli bir güne uyanıyor. Sıcaklıklarda ise yağış alan bölgelerde birkaç derecelik düşüşler göze çarpıyor.

18 MAYIS 2026 PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk gününde yağışlar daha çok ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yoğunlaşıyor. Marmara, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Buna karşın Güney Ege ve Batı Akdeniz (İzmir, Aydın, Muğla, Antalya) kıyı şeridi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava açıyor ve gün parçalı bulutlu geçiyor.