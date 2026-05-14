DİKKAT! Meteoroloji’den son dakika ’Sarı Kod’ uyarısı: Dev yağış kütlesi geliyor! Hafta sonu şemsiyesiz dışarı çıkmayın

Güne dışarıda başlayanlar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava durumu haritaları, Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli bir yağış sistemini gözler önüne seriyor. Yurdun batısından doğusuna doğru hızla hareket eden bu devasa kütle, beraberinde sel, dolu ve su baskını risklerini de getiriyor. Peki sağanak yağışlar ne zaman etkisini yitirecek? Hafta sonu planı yapanları nasıl bir hava bekliyor?
SARI KODLU METEOROLOJİK UYARI NEDİR, HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı sisteminde havanın potansiyel olarak tehlikeli olduğunu belirten "Sarı Kod", olağandışı bir durum olmamakla birlikte dışarıda işi olanların ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışlarına karşı dikkatli olması gerektiğini ifade eder. Güncel haritaya göre bu uyarı; Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusunu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin genelini, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'i kapsamaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Trakya'nın en batısı ise şu an için bu tehlike çemberinin dışında yer alıp yeşil (güvenli) bölgede bulunmaktadır.
İŞTE SARI KOD İLE UYARILAN İLLER
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak.
BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün (14 Mayıs Perşembe) Türkiye'nin çok büyük bir bölümü "Sarı Kod" uyarısının da gösterdiği üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında; özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in batı ile orta kesimlerinde gün boyu sel, su baskını, fırtına ve yerel dolu riskine karşı tedbirli olmak büyük önem taşıyor. Yarın (15 Mayıs Cuma) ise bu geniş çaplı yağış sistemi doğuya doğru ilerleyişini sürdürerek İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şimşekli sağanak olarak etkisini göstermeye devam edecek. Bununla birlikte, yarın yurdun batı kesimlerinde hava yavaş yavaş rahatlamaya başlayacak; Trakya, Çanakkale, İzmir ve Muğla kıyılarında yağışlar yurdu terk ederek yerini parçalı bulutlu, güneşin kendini göstermeye başladığı daha sakin bir havaya bırakacak.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün Türkiye'nin üç büyükşehrinde oldukça hareketli ve değişken saatler yaşanacak; güne bulutlu ve aralıklı sağanakla başlayan İstanbul'un akşam 18:00'den itibaren yağışlı sistemi üzerinden atarak parçalı bulutlu bir havaya geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerini fırtına ve yağışla geçiren İzmir de öğleden sonra yavaş yavaş sistemin dışına çıkarak akşam saatlerinde tamamen rahatlarken, güne nispeten sakin başlayan başkent Ankara ise öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan gelen devasa yağış kütlesinin tam merkezinde kalarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa teslim olacak.
YAĞIŞ YURDU DALGA DALGA ESİR ALIYOR
Sabahın ilk saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'den yurdumuza giriş yapan yağışlı sistem, ilerleyen saatlerde gücünü dramatik bir şekilde artırarak adeta tüm ülkeye yayılıyor. Hızla iç kesimlere ilerleyen fırtına kütlesi; İç Anadolu'nun tamamını, Ege'yi ve Karadeniz'i yutarak çok geniş çaplı bir "kuvvetli yağış" bandı oluşturuyor. Yağışlı sistem ilerleyen süreçte batı illerimizi terk ederek fırtınanın merkezini Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya doğru kaydırıyor.
YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK, HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Cuma günü yurdun doğu, iç ve kuzey kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam edecek olan sağanak yağışlar, cumartesi günü batı yarısında (Marmara, Ege, Batı Karadeniz) yerini yüzleri güldüren güneşli bir bahar havasına bırakacak ve İstanbul'da 25°C, İzmir'de 28°C gibi sıcaklıklar ölçülecek. Ancak cumartesi gününün bu yalancı baharına aldanmamak gerekiyor; pazar günü batı ve iç kesimlere hızla yeni bir yağışlı sistem giriş yapacağı için haftanın son gününde yurdun büyük bir bölümü maalesef yeniden gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek.
ÖNERİLER!
Bu güneşli ve sıcak mola çok uzun sürmeyecek. Batı ve iç bölgelerimiz, hafta sonu bitmeden hızla yeni bir yağışlı sistemin baskınına uğrayacak. Sevinç yaratan o güneşli anlar, yerini aniden yeniden gök gürültülü sağanaklara ve kapalı bir havaya bırakacak. Bu kararsız günlerde dışarı çıkarken şemsiyenizi mutlaka yanınızda bulundurun ve sarı kodlu bölgelerde yaşıyorsanız ani su baskınlarına karşı araçlarınızı güvenli noktalara park etmeyi ihmal etmeyin!
METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK YENİ HAVA DURUMU HARİTASINI PAYLAŞTI
14 MAYIS 2026 PERŞEMBE
Haftanın bu gününde Türkiye'nin neredeyse tamamı gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında. Haritaya bakıldığında, batıdan doğuya, kuzeyden güneye tüm bölgelerde şimşek ikonları göze çarpıyor. Sıcaklıklar batı ve güney kıyılarında genellikle 20-24°C bandında seyrederken, iç ve doğu kesimlerde 18-21°C civarında hissediliyor. Sadece en doğu sınır bölgelerinde (Iğdır, Hakkari civarı) yağışsız ve çok bulutlu bir hava gözlemleniyor.
15 MAYIS 2026 CUMA
Yağışlı sistem ülke genelindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor ancak batı bölgelerde ufak açılmalar başlıyor. Özellikle Trakya, Çanakkale, İzmir ve Muğla kıyılarında yağış yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakıyor. İç Ege, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar hakimiyetini koruyor. Sıcaklıklarda batı kıyılarında ufak tefek artışlar görülmeye başlanıyor.
16 MAYIS 2026 CUMARTESİ
Hafta sonunda Türkiye'nin batı yarısında hava belirgin bir şekilde açıyor. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde güneş yüzünü gösteriyor ve hava genellikle parçalı bulutlu geçiyor. Bu açılmayla birlikte batıda sıcaklıklar yükselişe geçiyor; örneğin İzmir 28°C'yi, İstanbul 25°C'yi görüyor. Buna karşılık, ülkenin doğu yarısı (Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı ve Doğu Akdeniz) hala gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalmaya devam ediyor.
17 MAYIS 2026 PAZAR
Pazar günü hava dinamikleri yeniden değişiyor ve ülkenin batı ve iç kesimlerine yeni bir yağışlı sistem giriş yapıyor. Marmara Bölgesi, Ege'nin tamamı, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in büyük bölümü tekrar gök gürültülü sağanak yağışlara teslim oluyor. Bir önceki gün yağışlı olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise bulutlardan sıyrılarak parçalı bulutlu ve daha güneşli bir güne uyanıyor. Sıcaklıklarda ise yağış alan bölgelerde birkaç derecelik düşüşler göze çarpıyor.
18 MAYIS 2026 PAZARTESİ
Yeni haftanın ilk gününde yağışlar daha çok ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yoğunlaşıyor. Marmara, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Buna karşın Güney Ege ve Batı Akdeniz (İzmir, Aydın, Muğla, Antalya) kıyı şeridi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava açıyor ve gün parçalı bulutlu geçiyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Sakarya, Bursa, Bilecik çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
İL İL HAVA DURUMU İSE ŞÖYLE...MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Çanakkale (19 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul (17 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kırklareli (20 derece): Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Sakarya (18 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
A.Karahisar (21 derece): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Denizli (25 derece): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İzmir (23 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Muğla (22 derece): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Adana (25 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Antalya (22 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve doğu kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Burdur (22 derece): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hatay (24 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kuzey ve doğusu ile Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Ankara (24 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Eskişehir (23 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Konya (25 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı ilçelerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Nevşehir (24 derece): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bolu (19 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Düzce (20 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kastamonu (18 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Zonguldak (18 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Amasya (26 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Artvin (24 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Samsun (19 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Trabzon (23 derece): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.
Erzurum (19 derece): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kars (19 derece): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Malatya (25 derece): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Van (19 derece): Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır (12 derece - 27 derece): Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Mardin (17 derece - 24 derece): Parçalı ve çok bulutlu.
Siirt (16 derece - 26 derece): Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Şanlıurfa (16 derece - 29 derece): Parçalı ve az bulutlu.