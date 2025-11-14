Dilan Polat adliyeye ifadeye geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada önemli gelişme yaşandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 8 Ekim'de gerçekleştirdiği operasyonda evlerinden alınan 19 ünlü ismin test sonuçları belli olmuştu.

İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilmeyen ünlüler hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

11 ÜNLÜNÜN SONUCU TEMİZ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu'nun raporu 17 Ekim'de hazırlandı.

Bu doğrultuda kan ve saç örnekleri alınan 19 kişiden 7'sinde sonuçların negatif olduğu anlaşıldı. Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz, Özge Özpirinçci hakkında kovuşturmaya gerek bulunmadı.

DİLAN POLAT İFADEYE GELDİ

Laboratuvar sonuçlarına göre uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler şu şekilde sıralandı. Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın örneklerinde farklı türde uyuşturucu maddeler tespit edildi. Testi pozitif çıkan isimlerden Dilan Polat ifade vermek üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi.