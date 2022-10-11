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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Dilara şantaj kurbanı oldu

Erzurum’da 12 katlı bir inşaattan düşerek yaşamını yitiren 19 yaşındaki Dilara’ya bir gün önce ayrıldığı işyerindeki müdürünün, elindeki fotoğraflarla şantaj yaptığı iddia edildi

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Dilara şantaj kurbanı oldu
Erzurum'da yaklaşık 6 aydır bir kafede çalışan Dilara Köç (19), müdürü Ali K. ile yaşadığı sorunlar nedeniyle geçen cumartesi günü işten ayrıldı. Ancak iddiaya göre genç kız, Ali K.'nın eşine fotoğraflar atarak 'Eşinin sevgilisi var' şeklinde mesajlar gönderdi. Dilara Köç, pazar günü akşam saatlerinde ise 2 arkadaşıyla bir kafeteryada buluştu. Bir süre sonra kafeteryaya gelen Ali K.'nın sevgilisi, konuşacaklarını söyleyerek kendisiyle gitmesi için ısrar etti. Çantası ve telefonunu da masada bırakan Dilara, Ali K.'nın sevgilisi ile birlikte bir otomobile bindi. Palandöken Mahallesi'ndeki 12 katlı bir inşaata giden Dilara, iddiaya göre binadan atlayarak intihar etti. Pazartesi sabaha karşı saat 04.30 sıralarında devriye gezen bekçiler, genç kızın cesedini inşaatın önünde buldu.



Ali K.'nın, daha önce Dilara Köç ile de sevgili olduğu ve genç kıza birlikte oldukları dönemde çektiği fotoğraflarla şantaj yaptığı öne sürüldü.
Olayla ilgili Ali K. ile sevgilisi Ç.F.E.'nin aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. 2'si kadın 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Ç.F.E. tutuklanırken, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dilara Köç dün Narmanlı Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Genç kızın dayısı Adem Taşören, "Yeğenim işyerinde tehdit edilmiş. Cinayetten şüpheleniyoruz" dedi.

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Dilara şantaj kurbanı oldu
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