Dilara Türk doktorlara emanet

Hollanda’da ‘öldü’ denilerek yaşam fişi çekilmek istenen lösemi hastası Dilara’yı Türkiye’ye getiren ekip SABAH’a konuştu: Riskli bir transferi başarıyla tamamladık. Bundan sonra hastamız pek çok branştaki doktorlarımıza emanet
Hollanda'da yaşayan ve kaldırıldığı hastanede ölüm kalım savaşı verirken hastane yönetiminin yaşam fişini çekmeyi kararlaştırdığı lösemi hastası Dilara Şahin (24) Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla önceki sabah saat 04.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen Şahin, tedavisine devam edileceği Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi. Kızının Hollanda'da gördüğü muameleye A Haber kanalı aracılığıyla isyan eden baba Oğuz Şahin'in feryadını duyan Başkan Erdoğan hastanın Türkiye'ye getirilmesi için talimat vermişti. Dilara'yı ülkeye getiren 3 kişilik sağlık ekibinin başındaki Doç. Dr. Murat Sargın "Hastamız yapay kalp ve akciğer cihazına bağlı. Bu cihazla bu kadar saat yolculuk çok sık yapılabilen bir şey değil. Burada gerçekten başarılı ve fedakârca süreçler işledi" dedi.
BAKANIMIZ 04.40'TA ARADI
Dilara'nın artık yeni yatağında olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sargın "Tansiyonu, oksijenasyonu stabil. Cihaz güzel çalışıyor. Sağlık Bakanımıza da teşekkür etmek istiyorum. 04.40'ta kendisi bizzat aradı. Daha önce de birkaç kez aramıştı. O kadar erken bir saatte bakanımız da takip ediyor. Hollanda'daki büyükelçiliğimiz her şeyi çok mükemmel işletti. Umarım devamı da Dilara için güzel olur. Birden çok branşın dahil olması gereken bir süreç. Özellikle onkoloji branşının, dahiliye hekimliğinin... Bundan sonra gün gün her şey daha net gelişecektir. Onları söylemek için erken. Daha çok yapacak iş var. Umarız fayda görür" diye konuştu. Ekipteki aneztesi uzmanı Mustafa Şimşek de "Gurbetteki bir vatandaşımıza yardım edebilmenin ve çok riskli bir transferi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.
KIZIM AYAKTA DURAMIYORDU, ZORLA HASTANEYE KABUL ETTİLER
Kızının Hollanda'da 'Kanında iltihap var' denilerek 4 gün hastanede yatırıldıktan sonra evine gönderildiğini ancak tekrar rahatsızlanarak acili aradıklarında 'Yarın konrolünüz var. O gün gelin' cevabını aldıklarını söyleyen baba Oğuz Şahin "Kızım diyor ki, 'Ben ölüyorum, ayakta duramıyorum.' Zorla hastaneye kabul ettirdik. Tekrardan aldılar. Bir dört gün daha kaldı. 8'inci gün 'akut lösemi' olduğunu söylediler" ki zaten başından beri akut lösemiymiş" diye konuştu.
DEVLETİMİZ BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ
Baba Oğuz Şahin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin büyüklüğünü gösterdiğini söyleyerek "Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun, sesimizi duydu. Avrupa'da yalnız olmadığımızı hissettirdi. Devletimizi bize kol kanat gerdi. Heyecandan, sevinçten ne diyeceğimi bilemiyorum. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Türk doktorlar kızımın tedavisi için elinden geleni yapacak. Gözümüzün önünde yaşam fişini çekeceklerdi. Allah'ın izniyle ayağa kalkacak bir mucize olacak. Kendi de görecek" dedi.
HOLLANDALILAR AMBULANS İÇİN BİLE 3902 EURO FATURA KESTİ!
SABAH Avrupa ekibinin edindiği bilgilere göre Hollanda sağlık sisteminin Türk hastaya zulmü nakil sürecinde de devam etti. Büyükelçilik aracılığıyla Dilara'nın hastaneden havalimanına ambulansla nakli talep edildi. Zwolle kentindeki İsala Hastanesi önce 'Nakil mümkün değil' dedi. Yoğun telefon trafiği sonrası ambulans ayarlandı. Ancak ambulans şirketi aileye nakil için 3902 euro fatura kesti. Faturayı hayırsever bir Türk iş insanı ödedi. Fatih ÖZYAR/AMSTERDAM