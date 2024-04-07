Dilara’nın sır ölümü

İstanbul'da kız kardeşiyle sosyal medya hesaplarında canlı yayın yaparken tartışan 24 yayındaki Dilara K., oturdukları rezidansın 30. katından aşağıya düşerek yaşamını yitirdi. Esenyurt'ta Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede kız kardeşiyle birlikte yaşayan Dilara K. (24) önceki gün gece saatlerinde 39 katlı binanın 30. katından sitenin avlusuna düştü. Kız kardeşinin durumu site güvenliğine bildirmesi üzreine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dilara K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Dilara K.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay sırasında evde bulunan kız kardeşi ve kız arkadaşı emniyete götürüldü. Lale Begüm K., olaydan önce kız kardeşi ile aralarında sosyal medya hesaplarında yaptıkları canlı yayınlarla ilgili tartışma çıktığını, bunun üzerine Dilara'nın alkol alıp odasına giderek kapıyı kapattığını, daha sonra da atladığını öne sürdü.