Haberler Yaşam Haberleri Dilara’nın son sözleri mezar taşına kazındı
Giriş Tarihi: 20.10.2022

Dilara’nın son sözleri mezar taşına kazındı

Dilara Şahin, Hollanda’da yaşam desteği kesilmek üzereyken Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirildi. 8.5 ay yaşatılan Dilara’nın “Allah devletimize zeval vermesin” sözleri mezar taşına yazıldı

FATİH ÖZYAR
Dilara’nın son sözleri mezar taşına kazındı
Hollanda'da yaşayan Şahin ailesinin lösemi hastası olan kızları Dilara Şahin (25), tedavi gördüğü hastanede komadayken doktorlar yaşam destek ünitesi fişini çekme kararı verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dilara ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındıktan sonra tekrar ayağa kalkan, konuşmaya başlayan Dilara 15 Ekim'de hayatını kaybetti.



Baba Oğuz Şahin, kızının ölmeden önceki son sözlerinin vasiyet gibi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kızımın son sözleri, 'Baba, sakın üzülmeyin. İnşallah bunu da atlatacağım. Olur da bana bir şey olursa, hakkınızı helal eyleyin. Sayın Cumhurbaşkanımıza da tüm yaptıkları için adıma teşekkür edin. Yüce Allah'ım onu bu devletin başından eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin' şeklinde oldu." Şahin ailesi, kızları Dilara'nın "Allah devletimize zeval vermesin" şeklindeki son sözlerini mezar taşına yazdırdı.



DOYA DOYA YAŞADIK
Şahin, şunları söyledi: "8.5 ay boyunca devletimiz bize kol kanat gerdi. Bu süre içerisinde bizi kızımızla doya doya yaşattı. Allah devletimizden razı olsun. Hollanda'da fişi çekilmek istenen kızım, Türkiye'de sanki yeniden doğdu. Ona, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Türkiye sahip çıktı. Hastane odasında bize çay demledi, tavada yumurta kırdı. Birlikte çok güzel günler geçirdik. Kızımın en büyük hayallerinden biri İstanbul'u gezip görmekti. Hastanede odasından çıkıp birlikte otelde kaldık, İstanbul'u gezdik ve o anları ölümsüzleştirdik. Bolca koklaşma şansı yakaladık. Kızıma aranan uyumlu ilik abisinde bulunmuştu. İlik alındı, nakil gününü beklemeye başlamıştık. Son kemoterapi sonrası mide kanaması geçirdi, komaya girdi. O komadan çıkamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Eski tip sürücü belgesi olanlar dikkat: Eski ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Bakan Koca duyurdu! Kanser taraması randevu sistemi Türkiye genelinde kullanıma açıldı: Ücretsiz olacak
Son dakika haberleri: Galatasaray Türkiye Kupası’nda şov yaptı! Aslan, Kastamonuspor’u 7 golle yıktı…
Güneş Tutulması burçlara etkisi nedir? Güneş Tutulmasında en çok hangi burç etkilenecek?
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' çıkışı! Barış Yarkadaş'ın çok konuşulan sözleri sorulunca...
SON DAKİKA HABERİ: Hamza Dağ canlı yayında son anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin oy oranı
ABD Başkanı Joe Biden akaryakıt planını açıkladı: Aralık ayını işaret etti!
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Yüreğin yetiyorsa çık karşıma kararı millet versin
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş sıkıyönetim kararı!
Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı HDP'li Beştaş ve CHP'li Özel'in iddialarını yalanladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Dilara’nın son sözleri mezar taşına kazındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA