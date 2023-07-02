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Giriş Tarihi: 2.7.2023

Dilara’yı planlı katletmiş

Avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledildi. ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası veren mahkeme, gerekçeli kararında katilin eylem sırasında planlı, kararlı ve ısrarcı olduğuna vurgu yaptı

ARZU KAYA ARZU KAYA
Dilara’yı planlı katletmiş

Avukat Dilara Yıldız, ayrılığı hazmedemeyen takıntılı eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından geçen yıl ocak ayında Tuzla'da bir restoranda katledildi. Tabancadaki tüm mermileri genç avukatın başına boşaltan Dönmez, geçen ay "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 20 yıl hapse çarptırıldı. Davayı karara bağlayan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi takıntılı nişanlıya verdiği hapis cezasının gerekçesini hazırladı. 76 sayfalık gerekçeli kararda, Dönmez'in Dilara Yıldız'ın peşini bırakmadığı, sürekli arayıp mesaj gönderdiği ve barışma için ısrarcı olduğunu anlattı. Sanığın, Yıldız'ın evinde talihsiz kadına, yanında bulunan tabanca ve kelepçenin korkutucu etkisiyle 95 bin dolarlık senet imzalatmaya çalıştığı vurgulandı.



MİMİKLERİYLE GARSONA MESAJ VERMEYE ÇALIŞTI
Genç avukatın, katledildiği restoranda dudak işaretleriyle garsona mesaj vermeye çalıştığı anlatılan gerekçeli kararda, garsonların aile meselesi olduğunu düşünerek müdahil olmadıkları da ifade edildi. Olay yerine hem polis hem de Dilara Yıldız'ın arkadaşlarının gelmesi üzerine sanığın rahatsız olduğu ve genç kadının çırpınışlarına rağmen şarjörünü boşalttığı aktarıldı.



Sanığın 10 gün boyunca maktulün evinde beklediği, restorana da silahla gittiğini vurgulayan mahkeme, "Sanık suç işleme kararını önceden verdi, ısrarcıydı ve tasarladı. Silahın korkutucu etkisi altında maktulü yanında tuttu. Zorla tuttuğu restoranda önce başına sonra yere düşmesine rağmen vücuduna ateş etti. Maktul, sanıktan kurtulmaya yönelik çabasından sonuç alamadı" cümlelerini kullandı.

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Dilara’yı planlı katletmiş
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