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Giriş Tarihi: 27.9.2023 13:13

Dilek Acu’ya şiddet uygulamıştı... Celse arası tahliye edildi

Eyüpsultan’da, bir dönem birlikte yaşadığı, kızının annesi Dilek Acu’ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Ahmet Çelik’in celse arasında tahliye edildiği öğrenildi. Bugün görülen duruşmaya Acu ve Çelik mahkemede yüz yüze geldi. Dilek Acu, sanığın tahliye edildikten sonra kendisini arayıp rahatsız ettiğini belirterek “Beni kafasından silsin” dedi. Sanık Ahmet Çelik, ise arama sebebi olarak kızını ileri sürdü. Sanık hakkındaki tutuklanma talebini reddeden mahkeme duruşmayı erteledi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Dilek Acu’ya şiddet uygulamıştı... Celse arası tahliye edildi

İstanbul Eyüpsultan'da, birlikte yaşadığı ve geçen yıl ayrıldığı, kızının annesi Dilek Acu'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği gerekçesiyle Ahmet Çelik'in "silahlı tehdit", "hakaret" ve "ısrarlı takip" suçlarından toplamda 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. 15 Haziran'da tutuklanan sanık Ahmet Çelik'in celse arasından 5 Eylül'de itiraz üzerine inceleme yaparak tahliye edildiği öğrenildi.

İKİNCİ CELSE GÖRÜLDÜ

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Çelik ve müşteki Dilek Acu ile taraf avukatları katıldı. Acu ve Çelik mahkeme salonunda yüz yüze geldi. Müşteki Dilek Acu, sanık hakkında 30'u aşkın şikayetinin bulunduğunu, aralarında birden fazla dava olduğunu belirterek, "Kendim ve çocuğumun hayatını korumaya çalışırken mahkemelerle uğraşmaktan çok yoruldu. Yaşama sevincimi kaybetmek üzereyim. Kadın sığınma evinde yaşıyorum. Çocuğun esirgeme kurumunda. O rahat yaşarken ben sokaklarda sürünüyorum. Yakama yapıştı çıkmıyor" dedi.

TAHLİYE OLDUKTAN SONRA RAHATSIZ ETMEYE DEVAM ETMİŞ

Dilek Acu, sanığın tahliye olduktan sonra kendisini aradığını, rahatsız ettiğini söyledi. Acu'nun avukatı, sanık Ahmet Çelik'in yeniden tutuklanmasını, aksi halde elektronik kelepçe ile adli kontrol uygulamasına talep etti. Söz verilen sanık Çelik, çocuğu hakkında bilgi almak için aradığını ileri sürdü. Memleketine gideceğini söyleyen Çelik, "Onu yolda görünce kaçıyorum" dedi.

"BENİ KAFASINDAN SİLDİN"

Bunun üzerine Dilek Acu, "Bilmediğim numaradan beni aradı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi 'Dilek ne yapıyorsun?' dedi. Dün akşamda daha önceden engellediğim numarasından sesli mesaj bırakmış" dedi. Sözlerine devam eden Acu, "Beni aramasını istemiyorum. Beni kafasından silsin" dedi.

TUTUKLANMA TALEBİNE RED

Mahkeme, sanığın tutuklanması ve elektronik kelepçe adli kontrol talebinin reddine, taraflar arasında devam eden dava dosyaları bildirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Dilek Acu’ya şiddet uygulamıştı... Celse arası tahliye edildi
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