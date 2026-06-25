Dilovası’nda 7 işçinin hayatını kaybettiği patlamada yeni gelişme: Belediyeden 8 isme gözaltı kararı!

Ravive Kozmetik firmasının mahalle arasında bulunan dolum tesislerinde gerçekleşen patlamanın ardından, yaşanan feci olayda kusuru veya ihmali bulunan tüm yetkililerin yargılanması talebiyle devam eden dosya kapsamında, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlilerine yönelik adli işlem başlattı. Savcılığın talimatı doğrultusunda, aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 8 şüpheli, sabah saatlerinde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

İŞTE GÖZALTINDAKİ İSİMLER

Soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Eski Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, Eski İmar ve Şehircilik Müdürü (Mevcut Başkan Yardımcısı) Hüseyin Öztürk, Eski Yapı Kontrol Müdürü Selim San, Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, Eski Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir,Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı ve Zabıta Personeli Ömer Kocabay.gözaltına alındı.

İDDİALAR NELER?

Kamu görevlilerinin, söz konusu kaçak ve ruhsatsız olduğu ileri sürülen tesise yönelik denetim yetersizliği, yasal işlemlerin eksik bırakılması ve görevde ihmal gibi iddialarla suçlandığı öğrenildi. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Gebze Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.