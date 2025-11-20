Haberler Yaşam Haberleri Dilovası'nda 7 kişiye mezar olmuştu: O parfüm dolum tesisi yıkılıyor!
Kocaeli Dilovası ilçesinde kozmetik üretimi yapılan tesiste 9 Kasım sabahı meydana gelen patlama ve ardından çıkan büyük yangında 7 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kacak olduğu da ortaya çıkan binanın yıkım çalışmalarına başladı.

Dilovası İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste yaşanan patlama kısa sürede büyük bir yangına dönüşmüş, Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tuncay Yıldız da,tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

KONTROLLÜ YIKIM BAŞLADI

Patlamanın ardından hem adli hem de idari soruşturmalar hızla başlatıldı. Kaçak olduğu ve hakkında yıkım kararı bulunduğu öğrenilen işletme hakkında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım kararı alındı. Bölge güvenlik önlemleriyle çevrilirken ekipler kontrollü yıkıma geçti.

SAVCILIK SORUŞTURMASI: 7 TUTUKLAMA

Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.Şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör, "olası kastla öldürme" suçundan cezaevine gönderildi.Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü ise "suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuklandı.Diğer 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAMUDA AÇIĞA ALMA VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili yürütülen incelemelerin ardından Kocaeli SGK ve İŞKUR'da görevli 7 personeli açığa aldı. Dilovası Belediyesi ise Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ve üç zabıta memurunu geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

BİLİRKİŞİ ÖN RAPORU: STATİK ELEKTRİK ŞÜPHESİ

Hazırlanan teknik ön raporda, üretimde kullanılan etil alkolün kazana aktarımı sırasında statik elektrik boşalması veya elektrik kontağı nedeniyle tutuşmanın meydana geldiği değerlendiriliyor. Patlama sonrası yayılan yangının faciaya yol açtığı belirtiliyor.Soruşturma çok yönlü şekilde sürüyor.

