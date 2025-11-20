Dilovası’nda 7 kişiye mezar olmuştu: O parfüm dolum tesisi yıkılıyor!

KAMUDA AÇIĞA ALMA VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili yürütülen incelemelerin ardından Kocaeli SGK ve İŞKUR'da görevli 7 personeli açığa aldı. Dilovası Belediyesi ise Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ve üç zabıta memurunu geçici olarak görevden uzaklaştırdı.