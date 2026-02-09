Dilovası’ndaki fabrika faciasında skandal detay: Can pazarı yaşanırken para transferi konuşmuşlar!



"ELEKTRİK TESİSATINI HEDİYE OLARAK YAPTIM"



İddianamede ifadesine yer verilen elektrikçi Ali Ç., iş yerinin elektrik tesisatını herhangi bir proje olmadan Kurtuluş Oransal'ın tarifi üzerine yaptığını söyledi. Fatura kesmediğini ve ücret almadığını belirten Ali Ç., "Kurtuluş Oransal'ın daha önce de işini yapmıştım. Yeni iş yerine taşınması nedeniyle hediye olarak yaptım. Çektiğim pano ve hattın projesi yoktu. Ne dediyse onu yaptım" şeklinde konuştu. Ali Ç., makine bağlantılarını kendisinin yapmadığını, sadece makinelerin geleceği yere kadar ek hat çektiğini savundu.



TİCARİ İLİŞKİLER MERCEK ALTINDA



İddianamede, LYKKE Kozmetik ve Ravive Kozmetik arasında ticari ilişki tespit edildiği, 2023 yılında LYKKE Kozmetik'in diğer firmadan 262 bin lira tutarında mal alımı yaptığı, Altay Ali Oransal'ın her iki şirkette de ortak ve yönetici sıfatıyla bulunduğu bilgisine yer verildi.