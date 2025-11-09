Dilovası’ndaki patlamanın kurbanı üç çocuk toprağa verildi

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde faaliyet gösteren parfüm dolum atölyesinde geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 3'ü çocuk 6 kadın işçi hayatını kaybetmişti. Kimlik tespit çalışmalarının ardından cenazeler bugün ailelerine teslim edilerek defnedildi.Çocuk işçiler Tuğba, Nisanur ve Cansu gözyaşlarıyla toprağa verildi. Üç genç kızın cenazeleri öğle namazının ardından Kayapınar Mezarlığı'na defnedildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenaze töreni, Kayapınar Mahallesi Selahattin Eyyübi Camii'nin küçük olması nedeniyle doğrudan mezarlık önünde gerçekleştirildi. Üç çocuğun tabutlarının başında ailelerin feryadı yürek dağladı. Kızlarının cenazesine sarılan aile bireyleri sinir krizleri geçirdi, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.Üç kız çocuğunun cenazesine siyasi ve yerel yöneticiler de katıldı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ile siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da törende hazır bulundu.