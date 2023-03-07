Dimdik ayaktalar

Sabunhane olarak inşa edilip, tarihi yapısıyla 1860'tan bugünlere gelen Savon Otel, Hatay'ı tahrip eden depremde ayakta kalmayı başardı. Antakya Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve Savon Otel İşletmecisi Kazım Kuseyri, "Savon, Fransızca'da sabun anlamına geliyor. Sonra geçirdiği restorasyonla 2003'te otel olarak faaliyete başladı. O tarihten beri de depreme kadar aktif olarak faaliyetteydik" dedi.Kuseyri, "Şehirde sembol olan tarihi yapılar, kiliseler, camiler ya da eski yapıların hepsi çok ciddi tahribat gördü. Bunların statik hesapları klasik betonarme binalar gibi olmuyor. Farklı kemer sistemi var ve yanal atımlı darbelere karşı çok dayanıklı olduğu söyleniyor. Hırpalandı ama bu kadar depremde şükrediyoruz ayakta durabildi. O zamanın ustalarına, restorasyon sırasında emeği geçenlere kocaman bir teşekkür" diye konuştu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 564 heykelin sergilendiği Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde bulunan eserler de depremleri zarar görmeden atlattı.Alanda, milattan önce 1200'lerde varlığını sürdüren geç Hitit dönemine ait eserler ve 1 ila 10 ton arasındaki taş heykeller bulunuyor. Doğu ve Batı medeniyetlerinin kesişme noktasında bulunan, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Nemrut Dağı Ören Yeri'nde bulunan anıtsal dev heykeller, depremleri zarar görmeden atlattı. Nemrut'ta Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykeller bulunuyor. AA