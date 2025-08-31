Haberler Yaşam Haberleri Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sarı lacivertlilerde UEFA Avrupa Ligi heyecanı!
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sarı lacivertlilerde UEFA Avrupa Ligi heyecanı!

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşılaşacak. Lig aşamasında Hırvat ekibin yanı sıra Aston Villa, Ferencvaros, Victoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşen sarı lacivertliler toplamda 8 maça çıkacak. 4 evde 4 deplasmanda şeklinde oynanacak karşılaşmalar UEFA tarafından belirlendi. Peki; Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, FB maç takvimi:

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb karşısında çıkacak olan Fenerbahçe grubundaki son maçını yine deplasmanda Fotbal Club FCSB ile oynayacak. Sıralamada ilk 8 arasında olmaya çalışacak temsilcimiz son 16 turunu hedefliyor. İşte, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında merak edilenler:

DINAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi fikstürü kapsamında oynanacak Dinamo Zagreb Fenerbahçe karşılaşması 24 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek. Heyecan dolu mücadele TSİ 22.00'de oynanacak.

DINAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Avrupa maçının yayıncı kanalı henüz belli olmadı. Canlı yayın bilgilerinin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

İşte, fikstür:

FENERBAHÇE MAÇ TAKVİMİ 2025

Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takvimi şöyle:

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE



5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

