Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sarı lacivertlilerde UEFA Avrupa Ligi heyecanı!

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb karşısında çıkacak olan Fenerbahçe grubundaki son maçını yine deplasmanda Fotbal Club FCSB ile oynayacak. Sıralamada ilk 8 arasında olmaya çalışacak temsilcimiz son 16 turunu hedefliyor. İşte, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında merak edilenler: