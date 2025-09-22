Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ilk ciddi sınavı başlıyor. Sarı-lacivertliler, gruptaki en zorlu rakiplerinden biri olarak gösterilen Dinamo Zagreb ile kozlarını paylaşacak. Tüm Türkiye'de milyonlarca futbolsever, bu mücadeleyi ekran başından takip etmek için sabırsızlanıyor. Maçın tarihi, saati ve canlı yayın bilgisi şimdiden en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki; Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?