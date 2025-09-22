Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ilk ciddi sınavı başlıyor. Sarı-lacivertliler, gruptaki en zorlu rakiplerinden biri olarak gösterilen Dinamo Zagreb ile kozlarını paylaşacak. Tüm Türkiye'de milyonlarca futbolsever, bu mücadeleyi ekran başından takip etmek için sabırsızlanıyor. Maçın tarihi, saati ve canlı yayın bilgisi şimdiden en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki; Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi fikstürüne göre Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Avrupa kupalarındaki kritik mücadelelerden biri olarak gösterilen karşılaşma, hem Hırvatistan hem de Türkiye futbol gündeminde geniş yer buluyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda alacakları galibiyetle gruptan çıkma yolunda avantaj yakalamak istiyor.
Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak.
Futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri de Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının yayın bilgisi oldu. Avrupa kupası karşılaşmaları genellikle ulusal kanallar ve dijital platformlar üzerinden futbolseverlerle buluşuyor. Taraftarlar "Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı şifresiz mi, canlı yayın nereden izlenecek" sorusunu soruyor.
UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak bu kritik maç TRT 1 ekranlarından izleyenler ile buluşacak.
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynanacak Dinamo Zagreb - Fenerbahçe karşılaşmasını, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard yönetecek.
Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Öte yandan mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Leonard oldu.
VAR koltuğunda ise Bastien Dechepy, AVAR'da Nicolas Rainville yer alacak.
1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE
2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE
3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART
4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE