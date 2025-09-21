Dinç uyanmak için kahveye mola verin

Dünyada en çok tüketilen içeceklerden olan kahveye bir hafta mola vermek vücutta pozitif veya negatif anlamda çok fraklı değişimlere yol açabiliyor. Uzmanlar günlük hayatın en popüler içeceklerinden kahveyi bir hafta bırakmanın bedenimizde yol açtığı etkileri şöyle sıralıyor: Kafeinin aniden bırakılması ilk günlerde baş ağrısına yol açar. Ancak kahvedeki asidik artırıcı etki ortadan kalkınca sindirim sisteminde denge oluşuyor. Birkaç gün sonra uykuda gözle görülür iyileşmeler başlıyor. Sabahları daha dinç uyanma gibi etkiler ön plana çıkıyor.