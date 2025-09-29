Dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildi

Ankara İl Emniyetince satışa sunulan dinleme ve görüntü alma cihazlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında polis ekipleri, bir şüphelinin Çankaya'daki adresine baskın gerçekleştirdi ve adreste dikkat çekici miktarda dinleme ve izleme cihazı bulundu.Aramalarında, daha önce turistik konaklama tesislerinde ele geçirilen düzeneklere benzeyen cihazlar ortaya çıkarıldı. Sapanca'da yer alan bungalovda ele geçirilen gizli kameralara benzeyen ve özel hayatı ihlal eden 30 adet dinleme ve görüntü alma cihazı yerleştirilmiş muhtelif eşya, 23 adet görüntü ve ses alma cihazı, 6 adet gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi, 5 adet GPS takip cihazı ve bir adet radar tespit cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin bu cihazları internet üzerinden sattığı belirlendi.