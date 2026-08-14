Diplomasi Forumu’nda liseli gençler Orta Doğu’daki krizleri konuştu

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, Genç Diplomasi Derneği'nin düzenlediği Bosphorus Diplomasi Forumu'na katıldı. Marchi, gençlerin sorunlara yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

UNİCEF TEMSİLCİSİ: 'EMİN ELLERDEYİZ'

Marchi, şunları söyledi: "Bu gençler, emin ellerde olduğumuz konusunda bana umut veriyorlar. Şimdiden böyle bir girişime öncülük edebiliyorlarsa, geleceğin liderleri ve diplomatları olacaklardır. İnanılmaz derecede zeki ve kararlılar. Hem bugünlerini hem de geleceklerini önemsiyorlar. Beni asıl çok mutlu eden şey diplomasiye ve çok taraflılığa inanmaları. Sadece küçük bir gruba odaklanmıyorlar. Farklı ülkelerden gençleri bir araya getiriyorlar. Gelecekte diplomasinin çatışmaları çözmede veya önlemede ne kadar önemli bir rol oynayacağının farkındalar."

SICAK GÜNDEMLER MASAYA YATIRILDI

Lise öğrencilerinden oluşan 100 kişilik organizasyon ekibinin katkılarıyla yürütülen Bosphorus Diplomasi Forumu; Sudan Çatışması, Doğu Akdeniz'deki Enerji Politikaları, Myanmar İnsani Krizi ve Suriye'nin Yeniden İnşası gibi küresel gündem maddelerini de masaya yatırdı. Temsil ettikleri ülkelerin resmi politikaları çerçevesinde hareket eden gençler, özellikle Orta Doğu'daki krizler üzerine yoğun mesai harcıyor.

LÜBNAN EKONOMİSİ KONUŞULDU

Maliye Bakanları Komitesi'nde Kuveyt'i temsil eden 16 yaşındaki Tunus asıllı Zayd Kherigi, Lübnan'daki ekonomik çöküşe çözüm aradıklarını belirterek şunları söyledi: "Kendi yaşınızdaki insanlarla, normalde pek çok kişiyle konuşamadığınız önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulunabilmek çok güzel. Oturumlar oldukça zorlu geçiyor ama bu havaya girmek ve başkalarıyla dünyadaki önemli meseleler hakkında tartışmak harika bir deneyim."

FİLİSTİN MESELESİNDE SOMUT ADIMLAR

Forumun en sıcak gündem maddelerinden biri olan Filistin meselesi de Devlet Başkanları Komisyonu'nda farklı boyutlarıyla ele alınıyor. Komitede Filistin'e yönelik insani yardımlar üzerine müzakere yürüten 15 yaşındaki Mısırlı Yusuf Muhammed, geliştirdikleri somut stratejiyi şu sözlerle paylaştı: "Her zaman söylenecek daha fazla şey ve çözebileceğimiz daha çok sorun var. Bir tarafı savunmaktan ziyade, daha çok bize sunulan sorunlara çözümler bulmaya çalışıyoruz. Örneğin, Filistin'e sınır üzerinden erzak ve altyapı malzemeleri ulaştırmak gibi."

KUVEYTLİ GENÇTEN FİLİSTİN AÇIKLAMASI

ABD'nin Kaliforniya eyaletinden foruma katılan 15 yaşındaki Kuveyt asıllı Aceile Almutawa ise şunları söyledi: "Ülkelerin Filistin'e neden yardım etmediklerini ya da neden yardım etmek istediklerini; bunu kendi çıkarları için mi yoksa sorumluluk hissettikleri için mi yaptıklarını görmek gerçekten çok ilginç. Sadece kendi bakış açımı bilmektense, farklı yerlerden gelen insanların farklı perspektiflerini görmek her şeyi çok daha anlamlı kılıyor."