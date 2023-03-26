Diplomatın kâbus dolu 3 günü! Zil sapığı aranıyor

DİPLOMATIN İKAMETİNDE DAVETSİZ MİSAFİR

Kapıyı açmayan diplomat Saud Ali A., bir yanlışlık olduğunu düşünerek zilin çalmasına aldırış etmedi. Ancak kapıdaki kişi ısrarla çalmaya devam edince diplomat bu kez evde bulunan sesli sistem üzerinden zilini çalan kişiye kim olduğunu neden rahatsız ettiğini sordu. Kapıdaki kişi cevap vermeden zili çalmaya devam etti. Diplomat kapıyı açtığında ise koşarak uzaklaşmaya başladı.

KAPIYI AÇINCA KOŞARAK UZAKLAŞIYOR

Yaşanan olaydan bir gün sonra aynı şahıs bu kez yanında birisini getirerek akşam saatlerinde tekrar diplomatın zilini çalmaya başladı. Israrlı zil çalmasına dayanamayan diplomat evdeki kamera sisteminden kimliği belirsiz şahsın fotoğrafını ve videosunu kayıt altına aldı. Daha sonra yine kapıyı açtığında kimliği belirsiz şahıslar koşarak uzaklaşmaya başladı.