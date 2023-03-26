Diplomatın kâbus dolu 3 günü! Zil sapığı aranıyor

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda görevli diplomat Saud Ali A., ailesiyle birlikte ikamet ettiği evinin kapısını 3 gün boyunca çalan kişilerden tedirginlik duyunca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olay 28 Şubat tarihinde meydana geldi. Diplomat Saud Al A., ikametinde ailesiyle birlikte oturduğu sırada kapı çaldı. Diplomat daire içerisinde bulunan kameradan kimin geldiğine baktığında tanımadığı bir kişinin zilini çaldığını gördü.
DİPLOMATIN İKAMETİNDE DAVETSİZ MİSAFİR
Kapıyı açmayan diplomat Saud Ali A., bir yanlışlık olduğunu düşünerek zilin çalmasına aldırış etmedi. Ancak kapıdaki kişi ısrarla çalmaya devam edince diplomat bu kez evde bulunan sesli sistem üzerinden zilini çalan kişiye kim olduğunu neden rahatsız ettiğini sordu. Kapıdaki kişi cevap vermeden zili çalmaya devam etti. Diplomat kapıyı açtığında ise koşarak uzaklaşmaya başladı.
KAPIYI AÇINCA KOŞARAK UZAKLAŞIYOR
Yaşanan olaydan bir gün sonra aynı şahıs bu kez yanında birisini getirerek akşam saatlerinde tekrar diplomatın zilini çalmaya başladı. Israrlı zil çalmasına dayanamayan diplomat evdeki kamera sisteminden kimliği belirsiz şahsın fotoğrafını ve videosunu kayıt altına aldı. Daha sonra yine kapıyı açtığında kimliği belirsiz şahıslar koşarak uzaklaşmaya başladı.
3 GÜN BOYUNCA DİPLOMATA ZİLLİ TACİZ
Son olarak 7 Mart tarihinde yine diplomatın kapısına dadanan şahıs ısrarlı zile basmasının ardından kapı açıldığında koşarak kayıplara ulaştı. Site güvenliğine durum sorulduğunda ise bina içerisine izinsiz kimsenin alınmadığı cevabı verildi. Ailesinin ve kendisinin huzuru bozulan diplomat avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Yapılan suç duyurusunda kimliği belirsiz şahsın kim olduğunu bilmediğini belirten diplomat ailesinin tedirginlik yaşadığını, huzurlarının kalmadığını belirtti. Site içerisinde ikamet eden kişilerin güvenlik tarafından arandıktan sonra içeri girebildiğini, kurye geldiğinde bile arandıklarını ancak bu şahısın içeri nasıl girdiğini bilmedikleri ifade edildi. Şikâyet üzerine şüpheliler hakkında savcılık soruşturma başlattı.