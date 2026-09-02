Direksiyon başında fenalaştı! Hastanede hayatını kaybetti

Olay, Gümüşhane merkeze bağlı Oltanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.A. yönetimindeki 29 ABD 462 plakalı kamyonetle seyir halindeyken direksiyon başında aniden fenalaştı. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ö.A., ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Ö.A., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.