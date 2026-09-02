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Giriş Tarihi: 2.09.2026 21:55

Direksiyon başında fenalaştı! Hastanede hayatını kaybetti

Gümüşhane’de seyir halindeyken fenalaşan 57 yaşındaki kamyonet sürücüsü Ö.A., aracının yol kenarındaki duvara çarpmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kalp hastası olduğu öğrenilen sürücünün kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Direksiyon başında fenalaştı! Hastanede hayatını kaybetti
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Olay, Gümüşhane merkeze bağlı Oltanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.A. yönetimindeki 29 ABD 462 plakalı kamyonetle seyir halindeyken direksiyon başında aniden fenalaştı. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ö.A., ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Ö.A., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

#GÜMÜŞHANE

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Direksiyon başında fenalaştı! Hastanede hayatını kaybetti
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