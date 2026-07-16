Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hayatını kaybetti!

Kaza, Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde, Samsun-Ordu kara yolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Torun (68) idaresindeki kamyonet, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ali Torun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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