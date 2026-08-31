Haberler Yaşam Haberleri Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 31.08.2026 00:20

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçiren 77 yaşındaki Cahit Görmüş, aracının bir evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Olay, akşam saat 19.20 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Demirciköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 YB 996 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Cahit Görmüş (77), aniden fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Görmüş'ün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ACIL HABER ÜZERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine hızla jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz sürücü Cahit Görmüş'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇANAKKALE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA