Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Olay, akşam saat 19.20 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Demirciköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 YB 996 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Cahit Görmüş (77), aniden fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Görmüş'ün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi.

SAĞLIK EKİPLERİ ACIL HABER ÜZERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine hızla jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz sürücü Cahit Görmüş'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör