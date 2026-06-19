Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü gişelere çarptı, 2 kişi yaralandı

Kaza saat 10.00 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde yaşandı. Otomobil sürücüsü iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek Kınalı gişelerinin bulunduğu alanda duvara çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hasar meydana gelen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör