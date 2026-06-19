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Giriş Tarihi: 19.06.2026 03:00

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü gişelere çarptı, 2 kişi yaralandı

İstanbul Silivri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Kınalı geçişinde gişe duvarına çarptı. Sürücü ve yanında bulunan yolcunun yaralandığı kazada araçta hasar meydana geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü gişelere çarptı, 2 kişi yaralandı
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Kaza saat 10.00 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde yaşandı. Otomobil sürücüsü iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek Kınalı gişelerinin bulunduğu alanda duvara çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kazada hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hasar meydana gelen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü gişelere çarptı, 2 kişi yaralandı
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