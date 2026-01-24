Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atan araçta can verdi

Olay Yenice Yortan Pazarı Karayolu Kelemen köprüsü mevkiinde meydana geldi. Şendoğan Evlekoğlu'nun kullandığı 06 JZ 395 plakalı özel araç yolun kaygan olması nedeniyle Kelemen Köprüsü mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Şendoğan Evlekoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili Jandarma ekipleri ve Savcılık inceleme başlattı.