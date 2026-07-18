Direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 14.15 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Samet Kurnaz'ın idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilirken, sürücü Kurnaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı olan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Samet Kurnaz, akşam saatlerinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motokuryelik yaptığı öğrenilen Kurnaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.