Direksiyonda kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Bodrum Müskebi Mahallesi Turgutreis–Bodrum Karayolu üzerinde 12 Kasım akşam saatlerinde 58 yaşındaki Nurettin Amir, idaresindeki otomobille seyir halindeyken Bayraklı Kavşağı civarında kalp krizi geçirdi. Bir anda baygınlık geçiren Amir'in kontrolünü kaybettiği otomobil, çevredeki araçlara çarptı. Durumu fark eden sürücünün eşi, otomobili durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Aracın kontrolden çıktığını gören çevredeki vatandaşlar yardım çağrısında bulundu. Otomobil, beş araca çarptıktan sonra yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

Kalp krizi geçiren sürücüye ilk müdahaleyi, olay yerinden geçen özel bir sağlık kuruluşuna ait ekip yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, Amir'i ambulansta hayata döndürmek için yaklaşık 45 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Ancak tüm çabalara rağmen Nurettin Amir kurtarılamadı. Bodrum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.