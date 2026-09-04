Direksiyonda kalp krizi geçirip kaza yapan araç sürücüsü öldü

Kaza, 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 08.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, motor tamircisi olarak çalışan 63 yaşındaki Hasan Özkarayaka, sabah saatlerinde işine gitmek üzere hafif ticari aracıyla yola çıktı.



DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ, KAZA YAPTI

Seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren Özkarayaka, aracının kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen 37 yaşındaki C.Ç.'nin kullandığı iş kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç büyük hasar görerek hurdaya dönerken, sürücü Hasan Özkarayaka araç içerisinde sıkıştı.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Hasan Özkarayaka, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından iş kamyonunun sürücüsü C.Ç. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. C.Ç., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Hasan Özkarayaka'nın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Adapazarı Çukurahmediye Mahallesi Salko Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Adapazarı Yorgalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.