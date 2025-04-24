Diş Dolgusu Kaç Yıl Dayanır? Diş Dolgusu Ömür Boyu Gider Mi?

Diş dolgusu sadece diş çürüklerini yok etmekle kalmaz, aynı zamanda kötü kokuyu yok eder. Ayrıca dişlerin ağızdaki eksikliklerinin yol açacağı çiğneme sorunlarının, beslenme ve sindirim problemlerinin, çene yapısının bozulması gibi çeşitli sıkıntıların da önüne geçer. Uygulanan dolguların ömrü ve bakımı hakkında bilgi sahibi olmak ise, dolguların daha uzun süre dayanmasına yardımcı olur. Bu nedenle diş dolgusu kaç yıl dayanır, ömür boyu gider mi gibi soruların yanıtları önemlidir.

Diş Dolgusu Kaç Yıl Dayanır?

Diş dolgularının ömrü; dolgunun malzemesine, büyüklüğüne, kullanım ve bakımına göre değişir. Genel anlamda ise 5 ya da 10 yıl arasında kullanılabilirler. Dolguların ömrü; düzenli bakımların yanı sıra, diş hekiminin yapacağı kontrollerle de uzatılabilir.

Diş Dolgusu Ömür Boyu Gider Mi?

Diş dolgularının ömrü, yapılan dişin; kırık, aşınma, çürük durumu ve dişin konumu, tercih edilen dolgu türü ve bakımına göre değişir. Diş dolgularının ömrünü etkileyen faktörler aşağıdaki gibidir: