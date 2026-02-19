Diş hekimi cinayetinde flaş gelişme: Biri eşi 2 kişi tutuklanmıştı! Cezaları belli oldu

CEZALARI BELLİ OLDU

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki deliller doğrultusunda Ayşegül K. ile Mehmet K.'nin cinayeti tasarlayarak işlediklerine hükmetti. Sanıkların savunmaları yeterli bulunmazken, her iki sanık da indirimsiz "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.