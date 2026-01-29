Diş hekimini silahla katletmişti: “Ayağına ateş etmek istedim, başına geldi”

'SAVCIDAN TUTUKLULUK MÜTALAASI'

Duruşmada Düşmez'in kız arkadaşı B.K., tanık olarak dinlendi. B.K., "Olay günü saat 14.00 civarında bana Emrah'ın telefonundan vurulduktan sonraki halinin videosu geldi. Sanığın, ortak oldukları iş yerindeki motorları sattığını Emrah'tan duymuştum" dedi. Mütalaasını sunan savcı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Mütalaaya ilişkin beyanda bulunan tutuklu sanık Mustafa Ercan, "Tanığın yalan söylediği yerler var. Bu olayın en başında iş yeri boşaltma yok. 6 ay gitmediğim mağazayı boşaltamam. 2022 yılında mağaza zincirlerini Emrah'tan para almadan yaptım. Olay günü sadece kendimi savunmak için ayağına ateş etmek istedim ama başına geldi" dedi.