Haberler Yaşam Haberleri Diş Kanaması Abdesti Bozar Mı? Diş Eti Kanayınca Abdest Bozulur Mu?
Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:58 Son Güncelleme: 19.11.2022 16:58

Diş Kanaması Abdesti Bozar Mı? Diş Eti Kanayınca Abdest Bozulur Mu?

Diş kanaması abdesti bozar mı sorusu çoğu kimsenin aklına gelmiştir. Namaz kılarken ya da Kur'an okurken abdest almak gerekir. Bu nedenle abdesti bozan hususların da bilinmesine ihtiyaç vardır. Diş eti kanaması abdesti bozar mı sorusu da bu kapsamda insanların aklına gelebilir. Diş kanarsa abdest bozulur mu şeklinde sorulan sorular üzerine diyanetin de net açıklamaları olmuştur. Diş fırçalarken diş eti kanaması abdest bozar mı sorusunun cevabını sizler için derledik.

Diş Kanaması Abdesti Bozar Mı? Diş Eti Kanayınca Abdest Bozulur Mu?

Diş kanaması abdesti bozar mı sorusuna mezhep imamları farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Diş eti kanaması abdesti bozar mı araştırmasında da mezhep imamlarının fetvaları dikkate alınmalıdır. Diş kanarsa abdest bozulur mu konusuna kendi mezhebinizin izlediği yöntemle cevap bulmanız gerekir. Konunun bu eksende araştırılmasına ihtiyaç vardır. Diş fırçalarken diş eti kanaması abdest bozar mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Diş Kanaması Abdesti Bozar Mı?

Bazı durumlarda kişinin abdesti bozulur. Küçük ya da büyük abdestle tuvaletin yapılması durumunda tüm mezheplere göre abdest bozulur. Fakat konu kan olunca mezheplerin olaya bakış açısında farklılıklar vardır. Hanefi mezhebine göre vücuttan kan çıkması durumunda abdest bozulur. Fakat şafii mezhebine göre kan abdesti bozmaz.

Diş kanamasında da mezhepler arasında farklı yaklaşımlar söz konusudur. Hanefi mezhebine göre diş kanaması sonucu tükürüğün yarısı ya da yarısından fazlasında kan gözüküyorsa abdest bozulur. Daha az bir diş kanaması durumunda kişinin abdesti bozulmaz. Şafii mezhebine göre ise diş kanamasının hiçbir halinde abdest bozulmaz.

Diş Fırçalarken Diş Eti Kanaması Abdest Bozar Mı?

Diş kanaması durumunda abdesti bozan durumlar, diş fırçalarken yaşanan kanamalarda da geçerlidir. Diş fırçalama esnasında tükürüğe bulaşan kan, tükürüğün yarısı ya da yarısından fazla ise Hanefi mezhebine göre abdest bozulur. Şafii mezhebine göre ise bu durum abdesti bozmaz.
Hanefi mezhebine mensup olan inananlar, diş eti kanamasının hangi ölçüde olduğunu değerlendiremiyorsa abdest tazelemesinde fayda vardır. Aksi durumda tereddüt yaşanacaktır. Bu ve buna benzer durumlarla karşılaşmamak adına Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in "abdest üstüne abdest nur üstüne nurdur" hadisi ekseninde hareket edilmelidir.

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Diş Kanaması Abdesti Bozar Mı? Diş Eti Kanayınca Abdest Bozulur Mu?
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