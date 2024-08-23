Diş tedavisinde hidrojel tekniği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, geliştirdikleri teknik ile dişeti çekilmesinin tedavisinde kullanılabilecek bir "hidrojel" elde etti. TÜBİTAK 3501 Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye değer görülen proje ile diş eti yarası tedavilerinde klinik ortamda kullanımı kolay ürün geliştirilecek. Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Ali Batuhan Bayırlı öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında damak yaraları için geliştirilen yapışkan hidrojel, rafta saklanabilecek ve kullanıma hazır kök hücre içerikli ağız mukozasına yapışma özelliğinde olacak. Biyouyumluluk ve düşük toksisitesi dikkate alındığında hidrojeller, içine yerleştirilebilen ilaç veya hücresel içerikleri dağıtım sistemi olarak umut verici malzemelerden biri olarak görülüyor. Benzer tedavilerde kullanılan ürünlerin hem saklama koşullarının güç olması hem de yara iyileşme hızında belirgin bir artış bulunmaması nedeniyle, ürünün sağlık sektöründe tercih edileceği öngörülüyor. Ürün aynı zamanda patentlenerek ticarileştirilecek ve üretim aşamasına da geçtikten sonra milli bir ürün olarak ülkeye katma değer sağlayacak.