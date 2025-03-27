Dişçi cinayetinde tahliye çıkmadı!

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen üçüncü duruşmada Gazipaşa İlçesi'nde Tabancayla ölmüş olarak bulunan Diş hekimi Mustafa Kalaycı'nın ölümü ile ilgili tutuklanan karısı Ayşegül K. ve sevgilisi iddia edilen spor hocası Mehmet K. duruşmada hazır edilirken, tutuksuz yargılanan ölen dişçinin sekreteri sanık Fatma Ş. ve ölen diş doktoru Mustafa Kalaycı'nın arkadaşı Fikri K. katılırken sanık avukatları katıldı.

GAZİPAŞA'NIN GARİBAN BABASIYDI

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde Gazipaşa İlçesi'nde diş hekimi Mustafa Kalaycı ölümüyle ilgili önceki gün görülen üçüncü duruşmaya Tanık olarak dinlenen arkadaşı Fikri K. mahkemede verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Diş doktoru Mustafa Kalaycı benim arkadaşımdı, ben daha evvel cinayet suçundan cezaevinde yatarken diş doktoru yaralama suçundan yatmıştı. Ölmeden bir gün önce koru sahilinde görüştük. Ailesini çok sevdiğini söylerdi, oğlunun kendisi gibi diş hekimi olmasını isteyerek kendi işine sahip çıkmasını istiyordu. Gazipaşa'nın Gariban Babasıydı herkese yardım ederdi. Gazipaşa'da genellikle alkol alırdı"dedi.

"BENİ TEHDİT EDEREK SAVCI SENİ KANDIRMIŞ" DEDİ

Ölen diş doktoru Mustafa Kalaycı'nın sekreteri Fatma Ş. duruşmada şunları söyledi: "Ben Mustafa beyin sekreteri olarak yanında çalışıyordum Mustafa bey öldükten sonra ifadem için çağırıldım, ifademi verdikten sonra beni tehdit ederek seni savcı kandırmış" dedi.

"DOKTOR TAVUKTAN ZEHİRLENDİ"

Doktor Mustafa Kalaycı Ayşegül Hanım'ın verdiği çay ve yemeklerden şüpheleniyordu. Ayşegül o gün tavuk getirmişti. Oğlu o gün tavuk yemedi dışarıdan gelen yemeği yedi. Doktor Mustafa bey tavuktan zehirlendi. Mustafa bey intihar edeceğim diye bir şey söylemedi. Aile içi sıkıntılarından dolayı alkol alıyordu, dedi.

İŞLEMEDİĞİM SUÇTAN DOLAYI TUTUKLUĞUM

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen ikinci duruşmaya Dişçi Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili tutuklanan spor hocası Mehmet K. mahkemede verdiği ifadesinde şunları söyledi: "İşlemediğim bir suçtan dolayı 381 gün dür tutukluyum, ben o gün Gazipaşa sporun karşılaşmasını izlemek için stada gittim, karşılaşmayı polisler ve Emniyet Müdürü ile maçı ayakta izlerken çekirdek çıtlattım, eşim aradı. Baban hasta babana çorba getiriyorum, dedi. Ben de ilk yarıdan sonra maçtan ayrıldım, daha sonra Mustafa Kalaycı İntihar etmiş dediler. Bu işlemediğim bu suç benim üzerime atılarak 381 gündür tutukluyum. Sanık değilim mağdurum ben adalet istiyorum. Adalet herkese lazımdır. Bu suçu ben işlemedim. Yüce adalete güveniyorum" dedi.

ALKOL ALDIĞI İÇİN BOŞANMA DAVASI AÇTIM

Mahkemede ifade veren dişçinin karısı Ayşegül K., "Eşimle 20 yıldır evliyim ben hiç ihanet etmedim ona zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Eşim çok alkol alıyordu, para konusunda hiç sıkıntım olmadı. Alkol aldığı için boşanma davası açtım. Ben bu suçu işlemedim" dedi

BİRBİRLERİNE MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARINI ATMIŞLAR

Ölen dişçi Mustafa Kalaycı'nın avukatı savunmasında cep telefonun kamera kayıtlarında dişçinin karısı Ayşegül K. ile spor hocası Mehmet K. birbirlerine müstehcen fotoğraflarını attıklarını iddia etti.

SANIK AVUKATI HATA YAPAN EMNİYET

Sanık Ayşegül K. Avukatı Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünce hata yaptığını söyleyerek, "Antalya Adli Tıp Raporunda alkol çıkmıyor, ilaç çıkıyor, Mustafa Kalaycı ilaç kullanıyor kaydı yok. Adli Raporda DNA testinde erkek tırnağı bulgusu çıkıyor. Pavyonda birlikte olduğu kadın mahkemeye gelmedi. Ölen Dişçi den alınan DNA örnekleri sanıklardan çıkmamıştır. Bu kişi eldivensiz olarak muayenemi yapıyor. Müvekkilim tam 381 gün cezaevinde Müvekkilimin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı veya ev hapsi ile tahliyesine karar verilsin" dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı heyetle ile birlikte karar vermek için ara verdi. Tutuklu sanıklar Dişçinin karısı Ayşegül K. sevgilisi iddia edilen spor hocası Mehmet K. tutukluluk halinin devamına, duruşmaya katılmayan tanıkların zorla götürülmesi için kolluk görevlilerine yazıyla bildirilmesine duruşmanın 16 Haziran tarih ve saat 10.00' da görülmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 7 Ocak 2024 tarihinde evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın (55) ölümü ile ilgili gözaltına alınan eşi Ayşegül Kalaycı ile spor hocası Mehmet Kırıcı çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. İşte kan donduran cinayetin detayları.

DİŞ HEKİMİ BAŞINDAN SİLAHLA VURULMUŞ

Gazipaşa ilçesinin İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4'üncü katında 7 Ocak tarihinde Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'ya ulaşamayan yakınları, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingirden yardım istedi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis, Kalaycı'yı başından silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kalaycı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ETMİŞ DENDİ

Evde inceleme yapan polis ekipleri olayın ilk bakışta intihar gibi gözükmesine rağmen Mustafa Kalaycı'nın ölümünde şüpheli noktalar tespit etti. Gelişmelerin ardından dosya Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi. Uzman ekipler yaptıkları titiz çalışmada Mustafa Kalaycı'nın intihar etmediğini cinayete kurban gittiğini belirledi. Olayın ardından kapının dışarıdan kilitlendiği tespit eden ekipler, Kalaycı'nın en yakınındaki şüpheli kişilerle ilgili teknik ve fiziki takip başlattı.

3 GÜN SORGULANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 2 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon kararı aldı. Savcının gözaltı talimatının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri 8 Mart tarihinde Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın eşi Ayşegül Kalaycı, spor hocası Mehmet Kırıcı ve F.U.'yu gözaltına aldı. Emniyette 3 günlük sorgusunun ardından 11 Mart günü 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından F.U. serbest bırakıldı.

ADLİYEDE İTİRAF ETTİ

Emniyette susma hakkını kullanan Ayşegül Kalaycı adliyede; eşini Mehmet Kırıcı'nın öldürdüğünü söylememesi dikkat çekti. Ayşegül Kırıcı ayrıca ifadesinde eşinin ölümünde en küçük bir katkısının olmadığını tekrarladı ve kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Savcılık sorgusu ve nöbetçi mahkemede yapılan yargılamada ise Mehmet Kırıcı'nın 7 Ocak tarihinde güvenlik kamerasına yakalanmamak için apartmana girerken binanın elektriğini komple kestiği; çıkarken de elektriği açtığı ortaya çıktı. Mehmet Kırıcı ise emniyette, savcılıkta ve nöbetçi mahkemede kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Her iki sanıkta savcılıkta ve nöbetçi mahkemede kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği gözlendi. Sulh Ceza Hakimliği 7 Şubat tarihinde evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın eşi Ayşegül Kalaycı ve ilçede Beden Eğitimi Öğretmeni olan Mehmet Kırıcı'nın tutuklanmasına karar verdi. İki sanıkta kararın ardından büyük şok yaşadı.