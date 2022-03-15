Discus Balığı Özellikleri, Bakımı Ve Çeşitleri: Discus Balığı Nasıl Beslenir, Ne Kadar Yaşar?

Anavatanı Latin Amerika sahilleri olan ve sakinlikleri ile ünlü olan discus balığı Akvaryumun Kralı olarak bilinmektedir. Birçok farklı özelliği bulunan discus balığının en ilginç özelliklerinden birisi de sakin olması kadar çevresinde hareketli şeyler istememesidir. Hareketli şeyler onları strese sokarken hassas olduklarını ve ortamlarının değiştirilmemesi gerektiğini de unutmamak gerekmektedir.

Discus Balığı Özellikleri

Anavatanı Latin Amerika sahilleri olan ve sakinlikleri ile bilinen, "Akvaryumun Kralı" Discus Balığının özelliklerini sıralayacak olursak;

Latin Amerika sahilleri anavatanlarıdır.

Yuvarlak bir vücut yapısına sahiptirler. Gövdeleri diske benzer ve yassıdır.

Büyüklükleri en fazla 21 cm olabilir.

Dişi discuslar daha soluk renklidir. Erkekler ile daha canlı renklere sahiptir.

Renklerinin canlı olmasının sebebi suyun kalitesi ve beslenme şekilleridir.

Kendi türlerine karşı sosyal olan discus balıkları başka türlere karşı agresiftir. Yalnızlığı sevmezler.

Küçük balıkları yutma olasılıkları oldukça yüksektir.

Sakinlikleri ile ünlüdür. Çevresindeki hareketli canlılar onlarda stres yaratmaktadır. Fazla hareketli olan canlılar yanlarında olursa beslenmeleri olumsuz etkilenebilir.

Bağlı bulundukları ailenin ismi Ciklet'tir.

Bulundukları ortamın sıcaklığı 25-30 derece olmalıdır.

Zorunda kalmadıkça suları ve ısıları değiştirmemelidir. Hassasiyetleri açısından bu durum onlarda olumsuz etki yaratmaktadır.

Etçillerdir.

Discus balıklarının cinsiyetini anlamak oldukça zordur. Bunu anlamak için üredikleri tüplere bakmak gerekmektedir.

Sürü halinde yaşarlar.

Aile kurabilen ve yavruları ile ilgilenen türlerdir.

Discus balığı tek seferde 200-400 gibi bir aralıkta yumurta bırakabilmektedir.

Discus balıklarının yumurtalarındaki yavrular ortalama 60 saat sonra çıkar.

Discus Balığı Türleri

Sakinlikleri ile bilinen ve aile kurma özellikleri bulunan discus balıkları aynı zamanda oldukça hassaslardır. Bulundukları ortamların değişiklikleri onları olumsuz yönde etkilerken ortam sıcaklıkları 25-30 derece arasında olması gerekmektedir. Bununla birlikte discus balıklarının iki farklı türü bulunmaktadır. Bunlar; kırmızı discus ve yeşil discus'tur.