Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'den Husilerin Mekke'ye yönelik İHA saldırısına tepki: Derhal sona ermeli
Giriş Tarihi: 16.09.2026 20:11 Son Güncelleme: 16.09.2026 20:23

Türkiye'den Husilerin Mekke'ye yönelik İHA saldırısına tepki: Derhal sona ermeli

Dışişleri Bakanlığı'ndan Husilerin Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan’la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırılar derhal sona erdirilmeli." ifadelerine yer verildi.

Türkiye’den Husilerin Mekke’ye yönelik İHA saldırısına tepki: Derhal sona ermeli
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ŞİDDETLE KINIYORUZ"

"Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz.

"SALDIRILAR DERHAL SONA ERMELİ"

Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MEKKE #SUUDİ ARABİSTAN #TÜRKİYE #DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

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Türkiye'den Husilerin Mekke'ye yönelik İHA saldırısına tepki: Derhal sona ermeli
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