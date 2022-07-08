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Giriş Tarihi: 8.7.2022 15:34 Son Güncelleme: 8.7.2022 15:43

Dışişleri eski Bakanı İlter Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

Dönemin Dışişleri Bakanlığını yapan ve 95 yaşında hayatını kaybeden Dışişleri eski Bakanı İlter Türkmen, son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Dışişleri eski Bakanı İlter Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

Dışişleri Bakanlığında 1949-1991 yılları arasında müsteşar ve Büyükelçi görevlerinde de bulunan İlter Türkmen, yaşa bağlı nedenlerle tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında hayatını kaybetti. İlter Türkmen'in Türk bayrağına sarılı naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi. Türkmen için öğle vakti Teşvikiye Camii'nde tören düzenlendi. Törende Türkmen'in eşi Füsun Türkmen ve oğlu Güner Türkmen taziyeleri kabul etti.

Törene, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , iş insanı ve sanayici İnan Kıraç, gazeteci Fatih Altaylı, Türkmen'in yakınları ve sevenleri katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

Türkmen'in eşi Füsun Türkmen, "Söz günü değil, duygu günü. Bizim için çok kıymetli bir varlığı kaybettik. Ülkemiz de öyle. Herkes çok vefalı bize destek oluyor. Yaşı çok ileriydi. Muhtelif rahatsızlıkları vardı. 2 senedir artık hep yatıyordu, yavaş yavaş söndü" dedi.

Türkmen'in oğlu Güner Türkmen ise, "Babamı herkes bir devlet adamı olarak, büyükelçi olarak tanıyor. İnsan olarak da çok kıymetli bir insandır. Baba olarak da tarif edilmez. Sevgiyle uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Türkmen, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına defnedildi.

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Dışişleri eski Bakanı İlter Türkmen son yolculuğuna uğurlandı
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