Dışişleri Sözcüsü Keçeli: “AB’nin Kıbrıs konusundaki yanlı yaklaşımı perçinlenerek devam ediyor”

Nitekim Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarının, Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz. Avrupa Komisyonu tarafından yeni atanan yetkilinin, AB'nin bu tarafgir tutumunun değişmesi ve Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak Ada'daki gerçekler temelinde, egemen eşit iki devlet arasında yürütülecek müzakerelerle sağlanabileceğinin artık idrak edilmesi yönünde çaba sarf etmesini bekliyoruz" dedi.

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