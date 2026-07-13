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Giriş Tarihi: 13.07.2026 17:59

Dışişleri Sözcüsü Keçeli: “AB’nin Kıbrıs konusundaki yanlı yaklaşımı perçinlenerek devam ediyor”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 'Kıbrıs Özel Temsilcisi' atanması kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir 'Kıbrıs Özel Temsilcisi' atanması kararını, geçmişteki benzer atamalarda olduğu gibi, Avrupa Birliği'nin (AB) iç meselesi olarak değerlendiriyoruz.” diyen Keçeli, “AB kurumlarının, Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz" dedi.

DHA Yaşam
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: AB’nin Kıbrıs konusundaki yanlı yaklaşımı perçinlenerek devam ediyor
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir 'Kıbrıs Özel Temsilcisi' atanması kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Keçeli, "Avrupa Komisyonu tarafından yeniden bir 'Kıbrıs Özel Temsilcisi' atanması kararını, geçmişteki benzer atamalarda olduğu gibi, Avrupa Birliği'nin (AB) iç meselesi olarak değerlendiriyoruz.

AB'nin, 2004 yılında BM Kapsamlı Çözüm Planı'nı reddetmesine rağmen Kıbrıs Rum tarafını AB üyeliğine kabul ederek Kıbrıs meselesi bağlamında tarafsızlığını yitirdiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Nitekim Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere AB kurumlarının, Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımının son dönemde perçinlenerek devam ettiğini gözlemliyoruz. Avrupa Komisyonu tarafından yeni atanan yetkilinin, AB'nin bu tarafgir tutumunun değişmesi ve Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak Ada'daki gerçekler temelinde, egemen eşit iki devlet arasında yürütülecek müzakerelerle sağlanabileceğinin artık idrak edilmesi yönünde çaba sarf etmesini bekliyoruz" dedi.

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