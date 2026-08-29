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Giriş Tarihi: 29.08.2026 22:27

Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: "Korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlere ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan'ı hedef alan yalan ve iftiraların İsrail'in içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıttığı belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri’nden İsrail’e sert tepki: Korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır.

Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır.

Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabaları artık yeterli olmamakta, uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmamaktadır.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir.

Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz."

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Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki: "Korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır
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