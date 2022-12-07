Haberler Yaşam Haberleri Divriği Pilavı Tarifi: MasterChef Divriği Pilavı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 7.12.2022 00:58 Son Güncelleme: 7.12.2022 00:58

Divriği Pilavı Tarifi: MasterChef Divriği Pilavı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye son bölümde Divriği Pilavı hazırlandı. Yemeği kendisi de hazırlamak isteyenler ise tarifi öğrenmek isteyerek MasterChef Divriği Pilavı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara cevap arıyor. Merak konusu olan MasterChef Divriği Pilavı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Divriği Pilavı Tarifi: MasterChef Divriği Pilavı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef yarışmasında dün oynanan dokunulmazlık oyununda ana kadro yarışmacıları divriği pilavı hazırladı. Yemeğin tarifini öğrenmek isteyenler ise MasterChef Divriği Pilavı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorulara cevap arıyor.

MASTERCHEF DİVRİĞİ PİLAVI TARİFİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Divriği pilavı tarifi, yapılışı ve malzemeleri şöyle;



DİVRİĞİ PİLAVI MALZEMELER

  • 500 gram kemiksiz kuzu eti
  • 1 adet soğan
  • 2 su bardağı pirinç
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
  • 1 çay bardağı badem
  • 1 çay bardağı haşlanmış nohut
  • 1 çay bardağı kuru üzüm (besni üzümü)
  • Sıcak su
  • 3 su bardağı et suyu
  • Tuz, yenibahar, karabiber



DİVRİĞİ PİLAVI YAPILIŞI

İri parçalar şeklinde doğranmış kuzu etini 1 yemek kaşığı tereyağı, doğranmış soğan ve tuz ile birlikte tencerede kızartın. Daha sonra 1 su bardağı soğuk su ekleyin ve kontrol ederek pişmeye bırakın (pişerken suyu azalırsa sıcak su ekleyin). Diğer taraftan pirinci ılık tuzlu suda 30 dakika bekletin ve süzün. Bol suyla yıkadıktan sonra süzülmesi için bir kenara alın. Bir tencerede 2 yemek kaşığı tereyağını eritin ve ayçiçeği yağını ekleyin. Badem ve baharatları ilave edip 1-2 dakika kavurun. Pirinci ekleyin ve 5-6 dakika daha kavurmaya devam edin. Haşlanmış nohut ve sıcak suda 10 dakika bekletip suyunu süzdüğünüz kuru üzümü ekleyin. Et suyu ve tuz katıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Kalan 1 çorba kaşığı tereyağını eritin ve pilavın üzerine gezdirip karıştırın. Pişen eti üzerine serpiştirin ve sıcak servis yapın.

ARKADAŞINA GÖNDER
Divriği Pilavı Tarifi: MasterChef Divriği Pilavı tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA