Diyaliz devinden özel hastane yatırımı

Avrupa'nın ilk 5, dünyanın en büyük 10 diyaliz zincirinden biri olarak gösterilen Daviva Sağlık Grubu, özel hastanecilik sektörüne adım attı. Daviva Avcılar Hastanesi, grubun ilk hastanesi olarak modern ve yenilikçi bir vizyonla hayata geçirildi. Yaklaşık 12 bin 500 metrekare kapalı alanda, 203 yatak kapasitesi ve 1 milyar TL'yi aşan bütçe ile inşa edilen hastane, 27 erişkin, 22 yenidoğan, 7 koroner ve 5 kalp-damar cerrahisi olmak üzere toplam 61 yoğun bakım yatak kapasitesi ile hizmet verecek.

11 ameliyathane ve cerrahi müdahale odasının yer aldığı hastanede yaklaşık 550 kişilik sağlık profesyoneli görev yapacak. Hastanede, genel cerrahi, üroloji ve kadın sağlığı operasyonlarında önemli konfor sunan robotik cerrahi merkezi, robotik ortopedi cerrahisi, hibrit ameliyathane ve ileri görüntüleme teknikleri ile ilgili gelişmiş sistemler ve yapay zekâ destekli uygulamalar yer alıyor.