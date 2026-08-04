Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş TercihFest’26’da gençlerle buluştu

İbn Haldun Üniversitesi
(İHÜ) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen üniversite tercih festivali TercihFest'26 zirvesine katılan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tercih yapacak gençlere tavsiyelerde bulundu. Türkiye'nin 53 şehri ve 308 nitelikli lisesinden 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS-2026) başarı gösteren 716 üniversite adayı, Başakşehir
'deki İHÜ Külliyesi'nde alanında lider isimlerle bir araya geldi. Festival kapsamında düzenlenen oturuma katılan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Gülnur Aybet, gençlerle tecrübelerini ve gelecek vizyonlarını paylaştı.
Gençlerin hayatlarının en önemli dönüm noktalarından birinde bulunduğunu ifade eden Arpaguş, "Bugün bulunduğunuz kavşakta bir tercih yapmak durumundasınız" dedi. Kendi eğitim hayatından örnekler veren Arpaguş, üniversite eğitiminin gençlere uzun gibi görünse de çok hızlı geçeceğini belirterek, zamanı doğru değerlendirmenin önemine dikkati çekti. Geçmişe takılıp kalmadan ve geleceğin belirsizliklerine kapılmadan içinde bulunulan anın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Arpaguş, sosyal bilimlerin bir ülkedeki sosyal hayatı şekillendiren, yönlendiren ve toplumun nabzını tutan önemli bir ilim olduğunu kaydederek ilahiyat, hukuk ve diğer sosyal bilimlerin ülkenin yetişmiş insan kaynağının temelini oluşturduğunu kaydetti.
Arpaguş, konuşmasının sonunda dua ettiği gençlere sadece akademik başarıya değil, ahlaki gelişime de önem vermeleri çağrısında bulundu.
Yapay zekanın sosyal bilimleri nasıl etkileyeceğini anlatan Prof. Aybet de "Örneklerin hepsinde yapay zeka bilgiyle çalışıyor. Kararları ise hala insanlar veriyor ve doğru kararlar verebilmek insanları anlamayı gerektiriyor. İşte bu yüzden sosyal bilimler daha az değil, tam tersine her zamankinden daha önemli bir hale geliyor" ifadesini kullandı.