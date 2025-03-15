Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram Veli Camisi’nde Ankaralılarla buluştu

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Erbaş, Hacı Bayram Veli Camisi'nde ikindi namazını kıldırıp Kur'an-ı Kerim okudu.

Namaz sonrası konuşan Erbaş, ramazanın mağfiret günlerinde olunduğunu hatırlatarak "Peygamber Efendimizin öğrettiği kadarıyla ramazan ayının ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü de ebedi azaptan kurtuluş günleri. Şimdi mağfiret günlerini yaşıyoruz. Allah cümlemizi mağfiretine ulaşanlardan eylesin." ifadelerini kullandı.

Erbaş, ramazanın Müslümanları diğer 11 ay için eğitime alan bir zaman dilimi olduğuna işaret ederek "Ramazan ayı eğitim, sabır, tahammül, infak, Kur'an, kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma, ibadet, oruç, teravih, fitre, fidye, zekat ayıdır. Onun için ramazan ayına 11 ayın sultanı diyoruz. Bütün iyilikleri, güzellikleri kendisinde toplayan bir aydır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılki ramazanın temasını "İyilik Ayı Ramazan" olarak belirlediklerini bildiren Erbaş, şunları kaydetti:

"13-20 Mart arasını da 'İyilik Haftası' olarak ilan ettik. Cumhurbaşkanımızın imzaladığı yönetmelikle bütün ülkemiz genelinde, hatta yurt içinde ve yurt dışında bütün İslam alemi olarak iyiliği daha da yaygınlaştırmak için büyük bir gayretin içerisinde olacağız. Herkes iyi olsun, hepimiz iyilikle meşgul olalım, yaygınlaştıralım."