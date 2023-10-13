Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ordu'da "Mazlumlara Dua, Filistin’e Vefa" sabah namazı buluşmasına katıldı

Dünyanın kurulmasından, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren hak ve batıl mücadelesinin devam ettiğini ifade eden Erbaş, bundan sonra da kıyamete kadar devam edeceğini söyledi.

Önemli olanın insanların hak tarafında yer alması olduğunu dile getiren Erbaş, "Peygamberlerin getirmiş olduğu hak dinin adı İslam'dır. İslam'ın ilkelerinin yer aldığı hak cephesinde bulunanlar Cenabıhakkın rızasına uygun yerde bulunmuş demektir. Onun için biz diyoruz ki Allah'ın yarattığı bütün kullar onun gönderdiği Peygamberlerin izinde olsunlar." ifadelerini kullandı.