Diyanet İşleri Başkanı Tokyo Camii Diyanet Vakfı Genel Kurul Toplantısı’na katıldı!

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğini de ziyaret eden Arpaguş, Büyükelçi Oğuzhan Ertuğrul ile bir araya gelerek Türkiye-Japonya ilişkilerinin dini ve kültürel boyutları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Programlarda Arpaguş'a, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk de eşlik etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!