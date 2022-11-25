Diyanet İşleri Eski Başkanı Altınkulaç’a Fahri Doktora ünvanı verildi

Diyanet İşleri Eski Başkanı Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç'a, İstanbul Üniversitesi tarafından 'İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Fahri Doktora Unvanı' verildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu'nda gerçekleşen Törene, 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı (İSAM) Prof. Dr. Mürteza Bedir, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu eski Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tayyar Altıkulaç'ın Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde açılan Haseki Eğitim Merkezlerinde yetiştiğini belirterek, 46 ciltlik İslam Ansiklopedisinin oluşturulmasında Altıkulaç'ın büyük emeğinin olduğunu söyledi. Erbaş, "Sadece Ulumi İslamiyye mensupları, hocaları değil. Sosyal bilimlerin belki fen bilimlerinin her alanında çalışan, ülkemizin yetiştirdiği mümtaz ilim adamlarının katkısı olmuştur. Biz İslam Ansiklopedisi sayesinde nice hocalar tanıdık. Bu da çok önemli bir kazanımdır. İslam dünyasının en önemli eserlerinden birisi. Onun üzerine bugün bizler ne koyabiliriz onun gayreti içerisindeyiz elhamdülillah" dedi.

Diyanet Akademisinin amacından da bahseden Başkan Erbaş, "İmam hatip liselerinden, ön lisanstan, ilahiyat fakültelerinden mezun olanları önce devletin yapmış olduğu KPSS sınavı ile sonra bizim yapmış olduğumuz mülakatla alıyor ve memur yapıyorduk. Şimdi artık öyle olmayacak. Meslek öncesi önce akademide eğitime alacağız. 6 aydan başlayan ve 3 yıla kadar devam eden eğitimler. Bu eğitim bittikten sonra memur olarak atanmaya başlanacak" diye konuştu.

Başkan Erbaş, İslam medeniyetinde dini ilim, dünyevi ilim ayrımı olmadığına dikkati çekerek, "Esasında hepsi dini ilimdir. Yani tefsir ne kadar dini ilimse matematik de o kadar dini ilimdir. Hadis ne kadar dini ilimse astronomide o kadar dini ilimdir. Onun için üniversitelerimiz çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erbaş, 29 Mayıs Üniversitesi'nin kuruluşundan bugüne gelişine kadar Altıkulaç'ın emeği olduğunu belirterek, bugün emeğinin halen devam ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Dr. Tayyar Altıkulaç'a fahri doktora unvanı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından verildi.