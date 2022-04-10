Diyanet o kitap hakkında harekete geçti: Savcılık soruşturma başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Arif Tekin tarafından kaleme alınan 'Bilinmeyen Yönleriyle Hz. Muhammed'in Ölümü' isimli kitap hakkında harekete geçti. Başkanlık tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda söz konusu kitapta İslam düşmanlarının kullanmış olduğu kuruntuya dayalı bilgilerle Hz. Peygamberin ölümünde şaibeler bulunduğu hatta suikasta uğramış olabileceği iddialarının yer aldığı belirtildi.

"PEYGAMBERİ ARKADAŞLARI ÖLDÜRDÜ" YALANI

Kitapta İslam'ın şiddet, vahşet ve terör dini olduğuna dair savlarla Hz. Peygamber'in en yakın arkadaşları tarafından öldürülmüş olabileceği savının savunulduğu anlatılan dilekçede, tüm bunların birer çarpıtma olduğu kamuoyunun yanlış bir şekilde yönlendirildiği ifade edildi. Kitapta, özellikle İslam dininin tarih itibariyle en başından beridir şiddet ve vahşet dalgası oluşturduğu kanaatinin yerleştirilmek için özel çaba sarf edildiğine dikkat çekildi.

HZ. PEYGAMBER ALLAH ADINA BAZI ŞEYLERİ UYDURMAKLA SUÇLANMAKTADIR

Yazarın kendi ön yargılarını esas alarak Kur'an okuması yaptığı anlatılan şikâyet dilekçesinde, 'Ayet ve sureleri bağlamlarından kopararak sübjektif bir kurgulamaya kutsal kitap alet edilmektedir. Yazar ayrıca sosyal bilimlerin özellikle tarih ilminin metodolojisini gözetmemektedir. Herhangi bir olayı sebepleri ve detaylarıyla değil tek taraflı ve kötüleyici bir bakışla tasvir etmektedir. Ayrıca kitap içeriğinde Hz. Peygamber Allah adına bazı şeyleri uydurmakla suçlanmaktadır.' İfadelerine yer verildi.

YAZAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu kitap bütünüyle değerlendirildiğinde yazarın ilmi etik ve ahlaktan yoksun olarak kitabı ele aldığı toplumda 'Çamur at izi kalsın' yaklaşımıyla hareket ederek İslam dinine zarar verdiği, bu nedenle kitap ve yazarı hakkında savcılık makamının harekete geçmesi anlatıldı. Yapılan suç duyurusu üzerine Arif Tekin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.