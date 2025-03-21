Diyanet Vakfı iftar sofralarını bereketlendiriyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı boyunca kutsal topraklarda gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle 60 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefledi. TDV'nin Haremeyn bölgesindeki 16 noktada kurduğu iftar sofralarında, Ramazan ayı boyunca toplam 58 bin kişi orucunu açacak. TDV, Medine'de 29 gün boyunca her gün kurduğu 4 iftar sofrasıyla 400 kişilik, Mekke'de ise Mescid-i Haram'ın içi ve şehrin farklı bölgelerinde kurduğu 12 sofrayla bin 600 kişilik iftar veriyor. Toplamda, günlük 2 bin kişiye iftar sunuluyor. Türkiye'den umre yapmaya giden Türk vatandaşları da iftarlardan yararlanıyor.